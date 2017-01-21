Дубль Юсупова помог «Зениту» разгромить «Чанчунь Ятай» в последнем матче сбора в ОАЭ

В заключительной контрольной игре первого зимнего сбора «Зенит» победил «Чанчунь Ятай» со счетом 4:0.

В составе петербургского клуба дубль оформил Артур Юсупов, также отличились Роберт Мак и Александр Кокорин.

С первых минут играли: Лунев, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Хави Гарсия, Эрнани, Могилевец, Мак, Молло, Дзюба.

На второй тайм вышли следующие игроки: Лодыгин, Зуйков, Ломбертс, Йованович, Чернов, Мусаев, Цаллагов, Юсупов, Джорджевич, Кокорин, Лесовой (61’).

Напомним, ранее подопечные Мирчи Луческу одержали победы над «Чанчунь Ятай» (5:2) и «Сохаром» (14:1), а также сыграли вничью с «Айнтрахтом» из Франкфурта (0:0), «Видеотоном» (1:1) и ташкентским «Локомотивом» (0:0).

«Зенит» завершит сбор 22 января. После этого команда планирует тренироваться в Испании и Турции. Первый официальный матч сине-бело-голубые проведут 16 февраля в Брюсселе против «Андерлехта» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.