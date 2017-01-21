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Дубль Юсупова помог «Зениту» разгромить «Чанчунь Ятай» в последнем матче сбора в ОАЭ

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В заключительной контрольной игре первого зимнего сбора «Зенит» победил «Чанчунь Ятай» со счетом 4:0.

В составе петербургского клуба дубль оформил Артур Юсупов, также отличились Роберт Мак и Александр Кокорин.

С первых минут играли: Лунев, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Хави Гарсия, Эрнани, Могилевец, Мак, Молло, Дзюба.

На второй тайм вышли следующие игроки: Лодыгин, Зуйков, Ломбертс, Йованович, Чернов, Мусаев, Цаллагов, Юсупов, Джорджевич, Кокорин, Лесовой (61’).

Напомним, ранее подопечные Мирчи Луческу одержали победы над «Чанчунь Ятай» (5:2) и «Сохаром» (14:1), а также сыграли вничью с «Айнтрахтом» из Франкфурта (0:0), «Видеотоном» (1:1) и ташкентским «Локомотивом» (0:0).

«Зенит» завершит сбор 22 января. После этого команда планирует тренироваться в Испании и Турции. Первый официальный матч сине-бело-голубые проведут 16 февраля в Брюсселе против «Андерлехта» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Матч

Зенит - Чанчунь Ятай - 4:0 (1:0)

Голы

Мак 14 (1:0). Юсупов 48 (2:0). Кокорин 55 (3:0). Юсупов 67 (4:0).

Состав

Зенит: Лунев (Лодыгин, 46), Кришито (Ломбертс, 46), Нету (Йованович, 46), Анюков (Зуйков, 46), Мак (Мусаев, 46), Эрнани (Лесовой, 62), Хави Гарсия (Цаллагов, 46), Могилевец (Юсупов, 46), Жирков (Чернов, 46), Молло (Джорджевич, 46), Дзюба (Кокорин, 46)

Незабитые пенальти

Джорджевич (Зенит), 59

Предупреждения:

Кришито, 20 - нет

Место и дата

21 января 15:00, Джебаль-Али, Текстовая трансляция

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