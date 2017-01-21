Максим Грабович: Упускать свой шанс на чемпионство в М-1 я не хочу
Претендент
на титул чемпиона M-1 Challenge в полусреднем
весе Максим Грабович дал свои комментарии
по поводу предстоящего боя с Алексеем
Кунченко на M-1 Challenge 75.
«Мне выпала прекрасная возможность выйти против Алексея Кунченко . Это мой шанс взять пояс М-1 и сделать огромный шаг вперед в моей карьере. Конечно, я намерен воспользоваться им по максимуму. У меня был сложный период - травма колена помешала мне провести бой с чемпионом в прошлый раз. Но теперь я здоров, бескрайне голоден и жду - не дождусь возможности постараться забрать титул. Алексей хорош, несомненно. Опыт, бешеная функционалка, работа в стойке. Все это делает его достойным чемпионом. И тем больше мое желание выйти против такого соперника. Я моложе, да, но я прекрасно осознаю, какая перспектива мне сейчас открывается, и уж поверьте, просто так упускать свой шанс я не хочу», - сказал Грабович.