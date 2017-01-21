Футболисты «Зенита-2» Костин и Саламатов пройдут просмотр в «Томи»
Защитник «Зенита-2»
Кирилл Костин и полузащитник Никита Саламатов пройдут просмотр в «Томи»,
сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
22-летний
защитник принял участие в 15 матчах ФНЛ, а 18-летний Саламатов – в 18 матчах.
Напомним,
«Томь» отправится на сбор в Турцию 23 января, а вернется в Россию 7 февраля.
После 17 матчей чемпионата России команда из Томска расположилась на 16-й строчке турнирной таблицы, имея в активе девять очков.
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