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Футболисты «Зенита-2» Костин и Саламатов пройдут просмотр в «Томи»

Источник:  ТАССКомментарии

Защитник «Зенита-2» Кирилл Костин и полузащитник Никита Саламатов пройдут просмотр в «Томи», сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

22-летний защитник принял участие в 15 матчах ФНЛ, а 18-летний Саламатов – в 18 матчах.

Напомним, «Томь» отправится на сбор в Турцию 23 января, а вернется в Россию 7 февраля.

После 17 матчей чемпионата России команда из Томска расположилась на 16-й строчке турнирной таблицы, имея в активе девять очков.

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