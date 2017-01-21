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Бьорген победила в гонке на 10 км на Кубке мира по лыжным гонкам, Соболева – 21-я

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ульрикхамне (Швеция) состоялась гонка на 10 километров у женщин свободным стилем. Победу одержала норвежская лыжница Марит Бьорген.

Норвежка на 10,7 секунды опередила финку Кристу Пармакоски, которая стала второй. Третье место заняла шведка Шарлотта Калла. Лучшая из россиянок Елена Соболева заняла 21-е место.

Лыжные гонки. Кубок мира

Ульрикхамн (Швеция)

Женщины 10 км

Свободный стиль

1. Марит Бьорген (Норвегия) 23.46,3.

2. Криста Пармакоски (Финляндия) + 10,7

3. Шарлотта Калла (Швеция) + 24,9…

21. Елена Соболева (Россия) + 1.28,5...

43. Дарья Веденина (Россия)  + 2.04,2…

49. Ольга Рочева (Россия)  + 2.29,2

50. Мария Гущина (Россия) + 2.31,4

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