Рене Фазель: Может нам стоит организовать больше турниров, чтобы проводить их в России?

Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о впечатлениях от пребывания в Уфе и возможности проведения в России крупных турниров.

«Я уже третий раз приезжаю в Уфу, мне здесь очень нравится, я рад, что меня пригласили вновь, – сказал Фазель в эфире телеканала «Матч ТВ». – А в Россию я приезжаю на протяжении 35 лет, также бывал здесь очень часто. Сейчас единственной целью моего визита является Матч звезд КХЛ. Мне очень нравится новый формат. Великолепная атмосфера. Русская зима является одним из главных компонентов успеха этого шоу.

В России очень много городов, которые могут принять турниры международного уровня. Недавно был чемпионат мира в Санкт-Петербурге и Москве, планируем молодежный ЧМ в Челябинске и Новосибирске. Обсуждалась возможность проведения женского чемпионата мира здесь, в Уфе. Может нам стоит организовать больше турниров, чтобы проводить их в России?».

Напомним, 21-22 января в Уфе проходит Матч звезд КХЛ, который завершает Неделю звезд хоккея.

В этом сезоне лучшие игроки разделены на четыре команды по дивизионам: Харламова, Чернышева, Боброва и Тарасова.