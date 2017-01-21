Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина6:7, 2:6Брэйди
Футбол  Зенит4 : 0Чанчунь Ятай
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Теннис  Цибулкова2:6, 7:6, 3:6Макарова
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Гандбол  Россия- : -Словения
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ФК «Анжи»: Григорян попросил СМИ какое-то время не беспокоить его

Источник:  Р-СпортКомментарии

Новый главный тренер «Анжи» Александр Григорян попросил какое-то время не беспокоить его, сообщил агентству «Р-Спорт» пресс-атташе клуба Айдемир Даганов.

Напомним, в декабре новым владельцем «Анжи» стал российский бизнесмен Осман Кадиев. Клуб объявил о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера. Главный тренер «Анжи» Павел Врба 30 декабря покинул свой пост, а 5 января его сменил Григорян. При этом команду покинули ряд игроков основного состава.

«Главный тренер изъявил желание, чтобы его не беспокоили какое-то время, - сказал Даганов. - Чтобы у него была некая свобода действий. Попросил сделать так, чтобы ему никто не мешал. Мы пошли на это. К сожалению, не удалось донести это до СМИ. Ко второму сбору, когда изменения в клубе должны закончиться, думаю, ситуация изменится».

Григорян перешел в «Анжи» из выступающего в ФНЛ «СКА-Хабаровска».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ФК «Анжи»: Паршивлюк находится в подвешенном состоянииПресс-атташе «Анжи» Айдемир Даганов сообщил, что перспективы продолжения карьеры защитника Сергея Паршивлюка в команде не ясны.Павел Яковлев расторг контракт с «Анжи»Нападающий Павел Яковлев расторг контракт с «Анжи», сообщает спортивный директор махачкалинской команды Александр Танцюра.Дубль Юсупова помог «Зениту» разгромить «Чанчунь Ятай» в последнем матче сбора в ОАЭВ заключительной контрольной игре первого зимнего сбора «Зенит» победил «Чанчунь Ятай» со счетом 4:0.Футболисты «Зенита-2» Костин и Саламатов пройдут просмотр в «Томи»Защитник «Зенита-2» Кирилл Костин и полузащитник Никита Саламатов пройдут просмотр в «Томи», сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуациейПолузащитник «Кубани» Якуба может перейти в «Крылья Советов»Полузащитник «Кубани» Денис Якуба может продолжить карьеру в «Крыльях Советов», сообщает Onedivision.Филипп Будковский: Надеюсь, что останусь в «Шахтере»Нападающий Филипп Будковский, который сейчас тренируется с «Шахтером», сказал, что надеется остаться в команде на вторую часть сезона. Напомним, что первую половину сезона форвард провел на правах аренды в «Анжи».Магомед Оздоев: Еще до назначения Палыча в «Локо» приснилось, будто он вернулся в командуПолузащитник «Рубина» Магомед Оздоев – о том, почему у Семина должно получиться в «Локо».Магомед Оздоев: Зачем покидать такую амбициозную команду, как «Рубин»?Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев заявил, что даже не думал об уходе из казанского клуба.«Зенит» – «Чанчунь Ятай» (4:0). Петербуржцы победили в заключительном матче сбора в ОАЭ. Как это было«Зенит» – «Чанчунь Ятай» (4:0). Петербуржцы победили в заключительном матче сбора в ОАЭ. Как это было«Зенит» и китайский «Чанчунь Ятай» встретились в товарищеском матче в рамках первого зимнего сбора петербургского клуба.«Зенит» – «Чанчунь Ятай». Лунев, Могилевец и Эрнани сыграют с первых минутСтал известен состав «Зенита» на товарищеский матч против «Чанчунь Ятай», который пройдет в Дубае.«Ростов» проведет четыре матча на втором сбореСтало известно точное расписание товарищеских игр «Ростова» на втором сборе.ЦСКА и «Спартак» интересуются хавбеком «Спортинга». Таблица трансферов РФПЛЦСКА и «Спартак» интересуются хавбеком «Спортинга». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Агент Раноккьи провел переговоры с представителями «Зенита»Как сообщает Tuttosport, защитник «Интера» Андреа Раноккия может продолжить карьеру в России.В «Зените» ждут защитника из «Интера»? Свежие трансферные новости и слухиВ «Зените» ждут защитника из «Интера»? Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Александр Самедов: С переходом в «Спартак» одним из первых поздравил КовальчукАлександр Самедов: С переходом в «Спартак» одним из первых поздравил КовальчукАлександр Самедов вернулся в «Спартак» спустя 12 лет и дал интервью «Советскому спорту».Валерий Петраков: Есть желание продолжить работу с «Томью». Пока я остаюсьГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков по-прежнему надеется помочь команде избежать вылета из РФПЛ.Александр Самедов: Пока не говорил Каррере, что с детства болею за «Милан»Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов с детства является болельщиком «Милана».Луиш Нету: «Зенит» хорошо реагирует на нагрузки, которые предлагает тренерский штабЗащитник «Зенита» Луиш Нету поделился впечатлениями от первого зимнего сбора, который проходит в ОАЭ.Александр Самедов: Хочется, чтобы болельщики «Спартака» восприняли мое возвращение нормальноПолузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал свое возвращение в московский «Спартак».Фибел прибыл на просмотр в «Анжи»Бывший защитник «Мордовии» и «Амкара» Тома Фибел, ныне выступающий за сербскую «Црвену Звезду», может вернуться в РФПЛ, сообщает Sportbox.
Главные новости
Биатлон
Кубок мира. Антерсельва. Эстафета. Мужчины. Онлайн
Футбол
Дубль Льоренте принес «Суонси» победу над «Ливерпулем»
Хоккей
Восток победил Запад в мастер-шоу на Матче звезд КХЛ
Футбол
Дубль Юсупова помог «Зениту» разгромить «Чанчунь Ятай» в последнем матче сбора в ОАЭ
Футбол
ЦСКА: Загадочный Джафар выйдет с первых минут на матче с «Воленом»
Футбол
ФК «Анжи»: Григорян попросил СМИ какое-то время не беспокоить его
Хоккей
Рене Фазель: Может нам стоит организовать больше турниров, чтобы проводить их в России?
Футбол
Полузащитник «Кубани» Якуба может перейти в «Крылья Советов»
MMA
Сидельников и Молдавский будут драться в Bellator
Биатлон
Хорхлер победила в масс-старте в Антерсельве, Акимова – 16-я
все новости
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Александр Григорян
Александр Григорянвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости