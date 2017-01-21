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Итальянец Парис выиграл скоростной спуск на Кубке мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Китцбюэле (Австрия) состоялись соревнования по скоростному спуску у мужчин. Победу одержал итальянский спортсмен Доминик Парис.

В тройку лучших также попали два француза. Валентин Жиро Моне стал вторым, Йохан Клери – третьим.

Горнолыжный спорт. Кубок мира

Китцбюэль (Австрия)

Мужчины. Скоростной спуск

1. Доминик Парис (Италия) 1.55,01

2. Валентин Жиро Моне (Франция) 1.55,22

3. Йохан Клери (Франция) 1.55,34

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