Итальянец Парис выиграл скоростной спуск на Кубке мира

На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Китцбюэле (Австрия) состоялись соревнования по скоростному спуску у мужчин. Победу одержал итальянский спортсмен Доминик Парис.

В тройку лучших также попали два француза. Валентин Жиро Моне стал вторым, Йохан Клери – третьим.

Горнолыжный спорт. Кубок мира

Китцбюэль (Австрия)

Мужчины. Скоростной спуск

1. Доминик Парис (Италия) 1.55,01

2. Валентин Жиро Моне (Франция) 1.55,22

3. Йохан Клери (Франция) 1.55,34