Итальянец Парис выиграл скоростной спуск на Кубке мира
На
этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Китцбюэле
(Австрия) состоялись соревнования
по скоростному спуску у мужчин. Победу одержал итальянский спортсмен Доминик
Парис.
В тройку
лучших также попали два француза. Валентин Жиро Моне стал вторым, Йохан Клери –
третьим.
Горнолыжный спорт.
Кубок мира
Китцбюэль (Австрия)
Мужчины. Скоростной
спуск
1. Доминик Парис (Италия) 1.55,01
2. Валентин Жиро Моне (Франция) 1.55,22
3. Йохан
Клери (Франция) 1.55,34
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