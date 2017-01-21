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ЦСКА: Загадочный Джафар выйдет с первых минут на матче с «Воленом»

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Футбольный клуб ЦСКА объявил стартовый состав на контрольный матч со швейцарской командой «Волен».

С первых минут на поле выйдет Джафар – полузащитник, находящийся на просмотре у армейцев.

«Загадочный Джафар выйдет с первых минут, - сообщила пресс-служба ЦСКА в твиттере, прикрепив фотографию состава, на которой фотография Джафара заменена на лицо главного антагониста из мультфильма «Алладин», которого зовут также Джафар.

ЦСКА: Помазун, Щенников, Набабкин, Васин, Олейников, Гордюшенко, Кучаев, Джафар, Жамалетдинов, Ионов, Траоре.
Запасные: Овчинников, А. Березуцкий, Головин, Чалов.

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