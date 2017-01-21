ЦСКА: Загадочный Джафар выйдет с первых минут на матче с «Воленом»
Футбольный
клуб ЦСКА объявил стартовый состав на контрольный матч со швейцарской командой «Волен».
С первых
минут на поле выйдет Джафар – полузащитник, находящийся на просмотре у
армейцев.
«Загадочный Джафар выйдет с первых минут, - сообщила пресс-служба ЦСКА в твиттере, прикрепив фотографию состава, на которой фотография Джафара заменена на лицо главного антагониста из мультфильма «Алладин», которого зовут также Джафар.
Наш состав на #ЦСКАВолен! Загадочный Джафар выйдет с первых минут 👀 pic.twitter.com/5JJeMAfqUZ— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 21 января 2017 г.
ЦСКА:
Помазун, Щенников, Набабкин, Васин, Олейников, Гордюшенко, Кучаев, Джафар,
Жамалетдинов, Ионов, Траоре.
Запасные: Овчинников, А. Березуцкий, Головин, Чалов.
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