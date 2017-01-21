Павел Дацюк: Отменить буллиты на Матче звезд – неплохой вариант
Форвард СКА Павел
Дацюк сравнил исполнение буллитов в официальных матчах и на мастер-шоу в рамках
Матча звезд КХЛ.
– На самом деле не так легко здесь бить буллиты, когда все внимание сосредоточено на тебе и такая атмосфера, – приводит слова Дацюка официальный сайт «Матч ТВ».
– А вообще
не любите бить буллиты в официальных матчах?
– В матчах наоборот нормально. Но лучше, конечно, один на один в игре выйти, чем бить буллит. А в такой атмосфере все-таки тяжело, не очень комфортно.
– То, что
за океаном отменяют буллитный конкурс, говорит о том, что
он бессмысленный?
– Тяжело что-то придумать такое, чтобы показать мастерство на хорошей скорости, да и вратарю неудобно играть – он себя неловко чувствует, наверное: ловить или не ловить. Так что, думаю, неплохой вариант – отменить буллиты.
Напомним, в конкурсе «Эффектный буллит» форвард «Ак Барса» Владимир Ткачев принес победу Восточной конференции.