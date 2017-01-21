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«Эспаньол» дома обыграл «Гранаду»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 19-го тура чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Гранадой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Эспаньола».

В составе победителей отличились Хосе Антонио Рейес, Марк Наварро и Пабло Пьятти. У «Гранады» гол в активе Андреаса Перейры.

«Эспаньол» набрал 26 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. У «Гранады» десять очков и 19-е место.

Чемпионат Испании. Примера

19-й тур

Матч

Эспаньол - Гранада - 3:1 (2:1)

Голы

Рейес Х. 11 (1:0). Перейра 23 (1:1). Пьятти 32 (2:1). Наварро 48 (3:1).

Состав

Эспаньол: Лопес Д., Наварро, Рейес Д., Кариколь, Хурадо, Перес (Рока, 75), Фуэго, Лопес Д., Пьятти, Морено, Рейес Х. (Севилья, 81)

Гранада: Очоа, Фулкьер, Табану (Силва Г., 46), Ломбан, Сампер, Крхин (Буэно, 77), Перейра, A. Malle, Бога (Понсе, 46), Кравец

Предупреждения:

нет - Ингасон, 18; Фулкьер, 49; Перейра, 90

Судья:

Карлос Клос Гомес (Испания)

Место и дата

21 января 15:00, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция

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