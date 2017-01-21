«Эспаньол» дома обыграл «Гранаду»
Матч 19-го тура чемпионата Испании между «Эспаньолом»
и «Гранадой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Эспаньола».
В составе победителей отличились Хосе Антонио Рейес,
Марк Наварро и Пабло Пьятти. У «Гранады» гол в активе Андреаса Перейры.
«Эспаньол» набрал 26 очков и занимает десятое место в
турнирной таблице. У «Гранады» десять очков и 19-е место.
Чемпионат Испании. Примера
19-й тур
Матч
Эспаньол - Гранада - 3:1 (2:1)
Голы
Рейес Х. 11 (1:0). Перейра 23 (1:1). Пьятти 32 (2:1). Наварро 48 (3:1).
Состав
Эспаньол: Лопес Д., Наварро, Рейес Д., Кариколь, Хурадо, Перес (Рока, 75), Фуэго, Лопес Д., Пьятти, Морено, Рейес Х. (Севилья, 81)
Гранада: Очоа, Фулкьер, Табану (Силва Г., 46), Ломбан, Сампер, Крхин (Буэно, 77), Перейра, A. Malle, Бога (Понсе, 46), Кравец
Предупреждения:
нет - Ингасон, 18; Фулкьер, 49; Перейра, 90
Судья:
Карлос Клос Гомес (Испания)
Место и дата
21 января 15:00, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция