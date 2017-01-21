Дубль Льоренте принес «Суонси» победу над «Ливерпулем»
«Ливерпуль» дома уступил «Суонси» (2:3) в 22-м туре чемпионата Англии.
У хозяев поля отличился Роберто Фирмино (55-я и 69-я минуты), у гостей - Фернандо Льоренте (48-я и 52-я) и Гилфи Тор Сигурдссон (74-я).
Команда Юргена Клоппа с 45 очками занимает на данный момент третье место, ее сегодняшний соперник набрал 18 баллов и поднялся с последней на 17-ю строчку.
В следующем туре 31 января «Ливерпуль» примет «Челси», а «Суонси» сыграет дома с «Саутгемптоном».
Матч
Ливерпуль - Суонси - 2:3 (0:0)
Голы
Льоренте 48 (0:1). Льоренте 52 (0:2). Фирмино 55 (1:2). Фирмино 69 (2:2). Сигурдссон 74 (2:3).
Состав
Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Клаван, Клайн, Коутиньо (Старридж, 57), Милнер, Джан (Ориги, 71), Лаллана, Вейналдум (Матип, 90), Хендерсон, Фирмино
Суонси: Фабиански, Фернандес, Ноутон, Моусон, Корк, T. Carroll, Фер (Фултон, 90), Сигурдссон, Роутледж, Льоренте (Борха, 85)
Предупреждения:
Судья:
Кевин Френд (Англия)
Место и дата
21 января 15:30, Энфилд, Онлайн-трансляция