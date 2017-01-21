Дубль Льоренте принес «Суонси» победу над «Ливерпулем»

«Ливерпуль» дома уступил «Суонси» (2:3) в 22-м туре чемпионата Англии.

У хозяев поля отличился Роберто Фирмино (55-я и 69-я минуты), у гостей - Фернандо Льоренте (48-я и 52-я) и Гилфи Тор Сигурдссон (74-я).

Команда Юргена Клоппа с 45 очками занимает на данный момент третье место, ее сегодняшний соперник набрал 18 баллов и поднялся с последней на 17-ю строчку.

В следующем туре 31 января «Ливерпуль» примет «Челси», а «Суонси» сыграет дома с «Саутгемптоном».