Илья «Lil» Ильюк: Сегодня по губам дали нам

Игрок команды Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк прокомментировал выступление состава на Dota Pit Season 5.

«Завтра выходной, а послезавтра 3 бо1 и 1 бо5. Будем надеяться, что компы будут нормально работать без крашей, фпс дропов и т.д. Очень не очень приезжать в 9 утра чтобы просидеть 15 часов и потом катать в дотку. Не знаю даже что и добавить..Когда-то покажем хотя бы 10% того, что умеем. Сегодня по губам дали нам;(( шит хэпнс», — написал Илья на своей странице в ВКонтакте (орфография и пунктуация сохранены).

Virtus.pro обыграла Elements Pro Gaming на старте турнира со счетом 2:0, но в полуфинале верхней сетки проиграла OG со счетом 0:2 и попала в сетку лузеров.



Dota Pit League Season 5 пройдет с 20 по 22 января в городе Сплит, Хорватия. Призовой фонд чемпионата составит 125 000 долларов.