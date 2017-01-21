ФК «Анжи»: Паршивлюк находится в подвешенном состоянии

Пресс-атташе «Анжи» Айдемир Даганов сообщил, что перспективы продолжения карьеры защитника Сергея Паршивлюка в команде не ясны.

Ранее СМИ сообщили, что «Анжи» готов отпустить 13 футболистов, включая Павла Яковлева и Паршивлюка, предоставив им статус свободных агентов. Яковлев не полетел на сбор с командой, и в субботу контракт с ним был расторгнут. Паршивлюк же находится на сборе «Анжи» в турецком Белеке.

«Паршивлюк сейчас в команде, он тренируется вместе со всеми, но пока находится в подвешенном состоянии, - цитирует Даганова «Р-Спорт». - Конкретики по нему нет никакой».

Напомним, Паршивлюк перешел в «Анжи» из «Спартака» в августе 2016 года. В первой части сезона он сыграл за новую команду в девяти матчах.