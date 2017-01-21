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Татьяна Акимова: Мне надо еще очень много работать со стойкой

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Российская биатлонистка Татьяна Акимова прокомментировала свое выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Напомним, что она заняла 16-е место.

«В целом впечатления от гонки хорошие. С первого круга мы шли с комфортной скоростью. Я не боялась там выйти вперед и на рубеж пришла первой. У меня быстрая стрельба, поэтому я думала хотя бы немного там отыграть. Лежа мне стрелять проще, чем стоя. К сожалению, стоя пока не все получается. Может, психологически было тяжело стрелять. Мне надо еще очень много работать со стойкой.

На тренировках мы работаем над скорострельностью. С этого года очень активно стали работать над стрельбой, я уже многому научилась. Вообще в Антерсельве тяжело стрелять. Здесь трудный подход к стрельбищу, пульсация другая, очень тяжело дышится. Все это отражается на стрельбе.

Перед эстафетой функциональное состояние неплохое. Думаю, со стрельбой все будет хорошо. Расстановку по этапам мы пока не знаем, но мне без разницы, какой бежать. Каждый этап по-своему интересен и имеет свои нюансы», - цитирует Акимову официальный сайт СБР.

Напомним также, что выиграла гонку немка Надин Хорхлер.

Антерсельва (Италия)

Кубок мира

6-й этап

Женщины

Масс-старт

1. Надин Хорхлер (Германия) – 36.11,5 (0)

2. Лаура Дальмайер (Германия) – +3,1 (3)

3. Габриэла Коукалова (Чехия) – +8,0 (2)…

16. Татьяна Акимова (Россия) – +46,3 (3)


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