Павел Яковлев расторг контракт с «Анжи»
Нападающий
Павел Яковлев расторг контракт с «Анжи», сообщает спортивный директор
махачкалинской команды Александр Танцюра.
«Яковлев
покинул «Анжи». Клуб и футболист договорились о расторжении контракта
по обоюдному согласию», - сказал Танцюра ТАСС.
Напомним, 25-летний футболист перешел в «Анжи» летом 2016 года из московского «Спартака». В чемпионате России Яковлев провел в общей сложности 138 матчей, в которых забил 20 мячей.
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