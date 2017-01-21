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Восток победил Запад в мастер-шоу на Матче звезд КХЛ

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Восточная конференция одержала победу над Западной конференцией (5:2) в мастер-шоу на Матче звезд КХЛ.

В конкурсе «Круг на скорость» форвард «Салавата Юлаева» Энвер Лисин установил рекорд Матчей звезд, завершив дистанцию с результатом 12,450 секунды. Команда Востока также выиграла конкурс «Хоккейный биатлон».

Защитник ЦСКА Игорь Ожиганов принес Западу первое очко, победив в конкурсе «Сила броска». Он отправил шайбу в ворота со скоростью 154,73 км/ч.

В конкурсе «Эффектный буллит» самой запоминающейся была признана попытка форварда «Ак Барса» Владимира Ткачева.

Итоговый успех в мастер-шоу обеспечила Востоку победа в конкурсе «Будь как профи», после чего команды набрали еще по одному очку: Запад был сильнее в конкурсе «Мощная атака – надежная оборона», а Восток – в «Эстафете».

Напомним, Матч звезд КХЛ завершает Неделю звезд хоккея в Уфе. В воскресенье пройдет мини-турнир с участием команд четырех дивизионов. В полуфиналах сыграют команды дивизионов Харламова и Чернышева (14:00 мск), а также – Боброва и Тарасова (15:00 мск). Победители полуфиналов встретятся в решающем матче.

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