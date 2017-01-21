Вячеслав Войнов: На СКА каждый соперник настраивается по-особенному

Хоккеистам СКА непросто выступать в регулярном чемпионате КХЛ, потому что каждый соперник настраивается на них по-особому, отметил защитник питерцев Вячеслав Войнов.

СКА набрал 118 очков в 51 матче регулярного чемпионата, забросив 217 и пропустив 92 шайбы. В последней к текущему моменту игре армейцы на своем льду проиграли «Йокериту» - 3:5.

«Я бы не сказал, что нам просто. Ощущается, что на СКА каждый соперник настраивается по-особенному, - сказал Войнов журналистам. - Взять тот же «Йокерит»: достаточно посмотреть, как они провели последние игры, и как они играли с нами. Каждый выходит против нас с особым настроем, и это для нас и хорошо, и плохо. Мы не смотрим в таблицу, разбираем все команды перед каждым матчем, делим его на каждый период, каждую смену, и стараемся во всех этих эпизодах побеждать», - цитирует игрока «Р-Спорт».