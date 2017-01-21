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Немцы Лохнер и Расп победили в двойках на этапе Кубка мира по бобслею у мужчин, американки Тейлор и Джонс – у женщин

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по бобслею и скелетону в  Санкт-Морице (Швейцария) прошли соревнования у женщин и мужчин в двойках. Российские спортсмены не сумели пробиться в число призеров.

У мужчин победил немецкий дуэт Йоханнес Лохнер/Кристиан Расп. Другой немецкий экипаж  Франческо Фридрих/Мартин Гроткопп занял второе место. Американцы Стивен Холкомб и Карло Вальдес стали третьими. Среди россиян лучшими были Александр Касьянов и Алексей Пушкарев, которые заняли девятое место.

У женщин победили американки Элана Майерс Тейлор и Кери Джонс. Канадки Кайли Хамфрис и Мелисса Лотхольц стали вторыми, третье место у американок Джейми Грюбель Позер и Лорен Гиббс.  Россиянки 6. Надежда Сергеева  и Юлия Шокшуева заняли шестое место.

Бобслей. Кубок мира

Санкт-Мориц (Швейцария)

Двойки. Женщины

1. Элана Майерс Тейлор/Кери Джонс (США) 2.16,14

2. Кайли Хамфрис/Мелисса Лотхорльц (Канада)  2.16,15

3. Джейми Грюбель Позер/Лорен Гиббс (США) 2.16,29…

6. Надежда Сергеева/Юлия Шокшуева  2.16,90 (Россия)…

10. Александра Родионова/Анастасия Кочержова (Россия) 2.17,73

Двойки. Мужчины

1. Йоханнес Лохнер/Кристиан Расп (Германия) 2.10,63.

2. Франческо Фридрих/Мартин Гроткопп  (Германия) 2.10,91.

3. Стивен Холкомб/Карло Вальдес (США) 2.11,30…

9. Александр Касьянов / Алексей Пушкарев (Россия) 2.11,67…

11. Алексей Стульнев / Кирилл Антюх (Россия) 2.11,89…

24. Максим Андрианов / Руслан Самитов (Россия) 1.06,47.

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