Немцы Лохнер и Расп победили в двойках на этапе Кубка мира по бобслею у мужчин, американки Тейлор и Джонс – у женщин
На этапе Кубка мира по бобслею и скелетону в Санкт-Морице
(Швейцария) прошли соревнования у женщин и мужчин в двойках. Российские
спортсмены не сумели пробиться в число призеров.
У мужчин победил немецкий дуэт Йоханнес Лохнер/Кристиан
Расп. Другой немецкий экипаж Франческо
Фридрих/Мартин Гроткопп занял
второе место. Американцы Стивен Холкомб и Карло Вальдес стали
третьими. Среди россиян лучшими были Александр Касьянов и Алексей Пушкарев,
которые заняли девятое место.
У женщин победили американки Элана Майерс Тейлор
и Кери Джонс. Канадки Кайли Хамфрис и Мелисса Лотхольц стали
вторыми, третье место у американок Джейми Грюбель Позер и Лорен Гиббс. Россиянки 6. Надежда Сергеева и Юлия Шокшуева заняли шестое место.
Бобслей. Кубок мира
Двойки. Женщины
1. Элана Майерс Тейлор/Кери Джонс (США) 2.16,14
2. Кайли Хамфрис/Мелисса Лотхорльц (Канада) 2.16,15
3. Джейми Грюбель Позер/Лорен Гиббс (США) 2.16,29…
6. Надежда Сергеева/Юлия Шокшуева 2.16,90 (Россия)…
10. Александра Родионова/Анастасия Кочержова (Россия) 2.17,73
2. Франческо Фридрих/Мартин Гроткопп (Германия) 2.10,91.
3. Стивен Холкомб/Карло Вальдес (США) 2.11,30…
9. Александр Касьянов / Алексей Пушкарев (Россия) 2.11,67…
11. Алексей Стульнев / Кирилл Антюх (Россия) 2.11,89…
24. Максим Андрианов / Руслан Самитов (Россия) 1.06,47.