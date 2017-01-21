Сборная Санкт-Петербурга обыграла Грецию и стала бронзовым призером Мемориала Гранаткина

Сборная Санкт-Петербурга в матче за третье место Мемориала Гранаткина победила сверстников из сборной Греции со счетом 4:2.

В составе петербуржцев дубль оформил Ефрем Вартанян, еще по голу забили Никита Колдунов и Руслан Казаков. У сборной Греции отличились Афанасиос Костанасиос и Георгиос Тзоравас.

Напомним, в финале сборная России встретится с Казахстаном, матч состоится 21 января в 19:00.

29-й международный турнир Мемориал Гранаткина проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 21 января. В турнире принимают участие 16 команд, составленные из игроков 1999 года рождения и младше.

В прошлом розыгрыше турнира сборная Санкт-Петербурга завоевала серебряные медали, в финале уступив Словении (0:1).