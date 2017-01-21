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Сборная России не сыграет на новом стадионе в Петербурге до Кубка Конфедераций

Источник:  ТАССКомментарии

Сборная России по футболу не сможет проводить матчи на новом петербургском стадионе до начала Кубка Конфедераций, заявил глава РФС Виталий Мутко.

– Очень хотелось, чтобы сборная сыграла на новом стадионе в Санкт-Петербурге до Кубка конфедераций, но не получится. Во-первых, ввиду климатических условий мы будем беречь газон, а во-вторых, у нас окно есть только в июне. А по регламенту Кубка конфедераций за два месяца мы не можем проводить на стадионе зрелищные события, а за месяц – футбольные матчи, – передает слова Мутко ТАСС.

Напомним, 26 декабря «Метрострой», генподрядчик арены, объявил о завершении строительных работ на объекте. Три дня спустя стадион был введен в эксплуатацию. Срок сдачи работ - до 31 марта 2017 года. Также комитет по строительству Санкт-Петербурга заключил с «Метростроем» два контракта по дополнительным работам на арене общей стоимостью почти в три миллиарда рублей.

Первый матч на стадионе пройдет в апреле, это будет игра чемпионата России «Зенит» - «Урал». Арена примет игры Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.  

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