Сборная России не сыграет на новом стадионе в Петербурге до Кубка Конфедераций
Сборная России по футболу не сможет проводить матчи на новом
петербургском стадионе до начала Кубка Конфедераций, заявил глава РФС Виталий
Мутко.
– Очень хотелось, чтобы сборная сыграла на новом стадионе в
Санкт-Петербурге до Кубка конфедераций, но не получится. Во-первых, ввиду
климатических условий мы будем беречь газон, а во-вторых, у нас окно есть
только в июне. А по регламенту Кубка конфедераций за два месяца мы не можем
проводить на стадионе зрелищные события, а за месяц – футбольные матчи, –
передает слова Мутко ТАСС.
Напомним,
26 декабря «Метрострой», генподрядчик арены, объявил о завершении строительных
работ на объекте. Три дня спустя стадион был введен в эксплуатацию. Срок сдачи
работ - до 31 марта 2017 года. Также комитет по строительству Санкт-Петербурга
заключил с «Метростроем» два контракта по дополнительным работам на арене общей
стоимостью почти в три миллиарда рублей.
Первый
матч на стадионе пройдет в апреле, это будет игра чемпионата России «Зенит» -
«Урал». Арена примет игры Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и
Евро-2020.