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Харви выиграл гонку на 15 км на Кубке мира, Седов - девятый

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ульрикхамне (Швеция) состоялась гонка на 15 километров у мужчин свободным стилем. Победу одержал канадский лыжник Алекс Харви.

Канадец опередил норвежца Мартина Йонсруда Сундбю, который стал вторым. Третье место занял швед Маркус Хельнер. Лучший среди россиян Петр Седов показал девятый результат.

Лыжные гонки. Кубок мира

Ульрикхамн (Швеция)

Мужчины. 15 км

Свободный стиль

1. Алекс Харви (Канада) 32.46,2.

2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) + 6,0

3. Маркус Хельнер (Швеция) + 14,3…

9. Петр Седов (Россия)  + 33,9…

14. Сергей Турышев (Россия) + 44,9…

22. Андрей Ларьков (Россия) + 59,7…

40. Александр Бессмертных (Россия) + 1.25,9…

50. Андрей Мельниченко (Россия) + 1.45,1…

52. Дмитрий Япаров (Россия) + 1.49,3.

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