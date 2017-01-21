Маринато Гилерме: Учить русский лучше в процессе общения с партнерами по команде
Голкипер «Локомотива»
Маринато Гилерме рассказал о том, как провел отпуск.
- Ездил с
семьей в Бразилию. Сначала были в Катагуазисе - место, где я родился, а затем
отправились в Куритибу. Фавелы? Никогда не заходил туда, но был рядом. Мой
двоюродный брат живет в Рио как раз неподалеку от фавел. Что касается Куритибы,
то у нас спокойнее, чем в Рио или Сан-Паулу.
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31-летний вратарь рассказал об изучении русского языка
- Активно учить язык начал с 2008 года, почти сразу, как приехал в Россию. Но с репетитором провел всего несколько занятий. Для меня лучше учить русский в процессе общения с партнерами по команде. Учит ли язык жена? Рафаэла неплохо говорит на русском, просто немного стесняется.
Гилерме отвечает на ваши вопросы! #sports https://t.co/dSgmpsMYHv— ФК Локомотив (@fclm_official) 21 января 2017 г.