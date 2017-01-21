Маринато Гилерме: Учить русский лучше в процессе общения с партнерами по команде

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал о том, как провел отпуск.

- Ездил с семьей в Бразилию. Сначала были в Катагуазисе - место, где я родился, а затем отправились в Куритибу. Фавелы? Никогда не заходил туда, но был рядом. Мой двоюродный брат живет в Рио как раз неподалеку от фавел. Что касается Куритибы, то у нас спокойнее, чем в Рио или Сан-Паулу.

Также 31-летний вратарь рассказал об изучении русского языка

- Активно учить язык начал с 2008 года, почти сразу, как приехал в Россию. Но с репетитором провел всего несколько занятий. Для меня лучше учить русский в процессе общения с партнерами по команде. Учит ли язык жена? Рафаэла неплохо говорит на русском, просто немного стесняется.