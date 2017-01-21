Маринато Гилерме: Мечтаю стать чемпионом России с «Локомотивом»
Голкипер «Локомотива»
Маринато Гилерме поделился планами на оставшуюся часть сезона.
- Мы неважно начали
чемпионат, поэтому будет сложно догнать первые два-три места. Считаю, что
успешным результатом будет попадание в пятерку. Также у нас хорошие шансы
выиграть Кубок России. Во второй части сезона постараемся показать свой
максимум и выступить хорошо.
Также 31-летний вратарь
ответил на блиц-опрос.
- Любимое
место в Москве?
- Красная площадь.
- Любимая
песня на русском?
- Тимати, «Ключи от рая».
- Любимое
русское блюдо?
- Борщ
- Месси или
Роналду?
- Месси
- Против
кого из форвардов в России сложнее всего играть?
- Против Смолова
- Футбольная
мечта?
- Стать чемпионом России с «Локомотивом»
- Что
сейчас делает Майкон?
- Спит, он устал
Гилерме отвечает на ваши вопросы! #sports https://t.co/dSgmpsMYHv— ФК Локомотив (@fclm_official) 21 января 2017 г.