Маринато Гилерме: Мечтаю стать чемпионом России с «Локомотивом»

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме поделился планами на оставшуюся часть сезона.

- Мы неважно начали чемпионат, поэтому будет сложно догнать первые два-три места. Считаю, что успешным результатом будет попадание в пятерку. Также у нас хорошие шансы выиграть Кубок России. Во второй части сезона постараемся показать свой максимум и выступить хорошо.

Также 31-летний вратарь ответил на блиц-опрос.

- Любимое место в Москве?

- Красная площадь.

- Любимая песня на русском?

- Тимати, «Ключи от рая».

- Любимое русское блюдо?

- Борщ

- Месси или Роналду?

- Месси

- Против кого из форвардов в России сложнее всего играть?

- Против Смолова

- Футбольная мечта?

- Стать чемпионом России с «Локомотивом»

- Что сейчас делает Майкон?

- Спит, он устал