«Нижний Новгород» дома уступил ВЭФу в Единой лиге ВТБ
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Нижним Новгородом»
и ВЭФом завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 81:74 в пользу ВЭФа.
В составе «Нижнего Новгорода» самым результативным стал Деандре
Кейн, который набрал 21 очко. У ВЭФа 19 очков набрал Янис Блумс.
«Нижний Новгород» занимает десятое место в турнирной таблице. У ВЭФа шестое место.
Единая лига ВТБ
Матч
Нижний Новгород - ВЭФ - 74:81
Место и дата
21 января 16:00, Нагорный, Онлайн-трансляция
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