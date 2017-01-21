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«Нижний Новгород» дома уступил ВЭФу в Единой лиге ВТБ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Нижним Новгородом» и ВЭФом завершился победой гостей. Итоговый счет матча  - 81:74 в пользу ВЭФа.

В составе «Нижнего Новгорода» самым результативным стал Деандре Кейн, который набрал 21 очко. У ВЭФа 19 очков набрал Янис Блумс.

«Нижний Новгород» занимает десятое место в турнирной таблице. У ВЭФа шестое место.

Единая лига ВТБ

Матч

Нижний Новгород - ВЭФ - 74:81

Место и дата

21 января 16:00, Нагорный, Онлайн-трансляция

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