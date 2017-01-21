Виталий Мутко: Если при расследовании трансфера Молло будут выявлены манипуляции, бледный вид будет у всех

Президент РФС Виталий Мутко считает, что трансфер Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит» может сказаться на имидже российского футбола в случае, если ФИФА установит факт манипуляций при совершении сделки.

Напомним, полузащитник подписал контракт с «Зенитом» сроком на 3,5 года 10 января, финансовые подробности сделки официально не сообщались. В понедельник портал butfootballclub.fr, ссылаясь на источник в руководстве «Сент-Этьена», сообщил, что французский клуб, за который ранее выступал Молло, получит 50% от суммы сделки между «Крыльями» и «Зенитом». Как утверждает источник, российский клуб анонсировал «Сент-Этьену» сумму в размере €250 тысяч (то есть общая сумма трансфера составила €500 тысяч), но в то же время в российских СМИ называются разные суммы сделки: от €2,5 млн до €3 млн. Теперь руководство «Сент-Этьена» намерено обратиться в ФИФА для выяснения всех обстоятельств.

«Если те, кто подписывал, считают, что он честно поступил, тогда бояться и беспокоиться нечего. А если будет расследование, и установят факт манипуляций, то бледный вид будет у всех. Это должны все понимать. Речь идет и об имидже российского футбола», - цитирует Мутко ТАСС.





