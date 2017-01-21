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Мирча Луческу: Это был очень важный сбор, чтобы подготовить команду функционально

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги сбора в ОАЭ.

«Говорил перед этой игрой с футболистами на установке. Сделал анализ всего сбора. Во многом я доволен командой. Очень важный сбор для того, чтобы функционально подготовить команду ко второй части чемпионата и создать базу для других сборов, где будут совсем другие направленности и другие задачи. Это что касается функционального состояния команды. Что касается тактического оснащения команды, уделили внимание больше командным оборонительным действиям, потому что наша игра базируется на хорошем выходе из обороны и начинается от игроков-защитников. 

Важно, что мы сыграли большое количество матчей. Важно, что в них у футболистов была гораздо более высокая мотивация, чем на тренировках, и меня это радовало. Я привык тренировать и психологические аспекты, и мотивацию игроков. Плюс, все эти матчи позволили адаптироваться и интегрироваться молодым игрокам и новичкам команды. Как раз в этом помогли игры, которые требуют сплоченности и полной самоотдачи. В тренировочном процессе нельзя было бы этого достичь», - цитирует Луческу официальный сайт «Зенита».

Напомним, что сегодня «Зенит» в товарищеском матче победил китайский клуб «Чанунь Ятай» (4:0).

Матч

Зенит - Чанчунь Ятай - 4:0 (1:0)

Голы

Мак 14 (1:0). Юсупов 48 (2:0). Кокорин 55 (3:0). Юсупов 67 (4:0).

Состав

Зенит: Лунев (Лодыгин, 46), Кришито (Ломбертс, 46), Нету (Йованович, 46), Анюков (Зуйков, 46), Мак (Мусаев, 46), Эрнани (Лесовой, 62), Хави Гарсия (Цаллагов, 46), Могилевец (Юсупов, 46), Жирков (Чернов, 46), Молло (Джорджевич, 46), Дзюба (Кокорин, 46)

Незабитые пенальти

Джорджевич (Зенит), 59

Предупреждения:

Кришито, 20 - нет

Место и дата

21 января 15:00, Джебаль-Али, Текстовая трансляция


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