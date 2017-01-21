UFC подписал контракт с украинским тяжеловесом Дмитрием Побережцем

Промоутерская компания UFC подписала контракт с украинским тяжеловесом Дмитрием Побережцем.

В UFC уже выступают два спортсмена из Украины: Никита Крылов и Марина Мороз.

Когда Побережец проведет поединок и кто будет его соперником, пока неизвестно.

Добавим, что Дмитрий является призером чемпионатов мира и Европы по боевому самбо.

Он выступал в таких организациях, как М-1, Pro FC, и Cage Warriors.

За свою карьеру боец одержал 24 победы, потерпел пять поражений и один поединок сел вничью.