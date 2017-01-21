Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина6:7, 2:6Брэйди
Футбол  Зенит4 : 0Чанчунь Ятай
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Теннис  Цибулкова2:6, 7:6, 3:6Макарова
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Гандбол  Россия- : -Словения
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

UFC подписал контракт с украинским тяжеловесом Дмитрием Побережцем

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Промоутерская компания UFC подписала контракт с украинским тяжеловесом Дмитрием Побережцем.

В UFC уже выступают два спортсмена из Украины: Никита Крылов и Марина Мороз.

Когда Побережец проведет поединок и кто будет его соперником, пока неизвестно.

Добавим, что Дмитрий является призером чемпионатов мира и Европы по боевому самбо.

Он выступал в таких организациях, как М-1, Pro FC, и Cage Warriors.

За свою карьеру боец одержал 24 победы, потерпел пять поражений и один поединок сел вничью.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Максим Грабович: Упускать свой шанс на чемпионство в М-1 я не хочуПретендент на титул чемпиона M-1 Challenge в полусреднем весе Максим Грабович дал свои комментарии по поводу предстоящего боя с Алексеем Кунченко на M-1 Challenge 75.Сидельников и Молдавский будут драться в BellatorКак стало известно «Советскому спорту», бойцы команды Fedor Team Кирилл Сидельников, Вадим Немков и Валентин Молдавский подпишут контракты с американской организацией Bellator.Мэтт Митрион: Бой против Федора останется навсегда в истории. Он многим рискуетМэтт Митрион: Бой против Федора останется навсегда в истории. Он многим рискуетАмериканский боец смешанного стиля Мэтт Митрион за месяц до боя с россиянином Федором Емельяненко дал интервью.Блахович получил травму, бой против Сент-Пре на турнире UFC Fight Night 104 отмененПольский боец смешанного стиля Ян Блахович получил травму и выбыл из турнира UFC Fight Night 104Уайдман и Мусаси проведут бой 8 апреля на турнире UFC 210UFC объявил, что собирается провести поединок между экс-чемпионом организации в среднем весе Крисом Уайдманом и Гегардом Мусаси.Соннен – фаворит в поединке против Ортиза, по мнению букмекеров22 января рано утром по московскому времени на турнире Bellator 170 состоится поединок двух ветеранов ММА: Чел Соннен проведет поединок против Тито Ортиза.Штырков встретится с Айвелом 18 февраля в ЧелябинскеБольшой вечер бокса и смешанных единоборств состоится в Челябинске 18 февраля.Токов проведет бой на турнире Bellator 172Российский боец смешанного стиля Анатолий Токов, который является членом команды Fedor Team, свой следующий поединок проведет 18 февраля в андеркарде боя Федор Емельяненко — Мэтт Митрион.Бывший соперник Федора Емельяненко попал под арест за сексуальное домогательство к мужчинамИзвестный американский боец смешанного стиля Бретт Роджерс был арестован по обвинению в сексуальном домогательстве к мужчинам.M-1 Challenge 75. Грабович проведет бой против Кунченко3 марта на турнире M-1 Challenge 75 против действующего чемпиона Алексея Кунченко(New Stream Team и клуб Боец, 15-0) на замену травмированному Шавкату Рахмонову как и полгода назад вновь выйдет Максим Грабович (Александр Невский ОЭМК, 5-1).M-1 Challenge 74. Эриван Перейра сразится против Артема Дамковского18 февраля на международном турнире M-1 Challenge 74 в Санкт-Петербурге не знающий поражений южноамериканский проспект Эриван Перейра (Бразилия), 7-0 бросит вызов любимцу российских зрителей Артему Дамковскому (Академия MMA, Республика Беларусь), 22-10.Тони Джонсон подписал контракт с Fight NightsИзвестный американский боец, участник турниров Bellator и ONE FC Тони Джонсон (10-3) подписал эксклюзивный контракт с организацией FIGHT NIGHTS GLOBAL, рассчитанный на четыре поединка.Радмир Габдуллин: Совместными усилиями мы достигнем отличных результатов в популяризации ММА в РоссииПервый Вице-Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин провел рабочую встречу с Главой Республики Ингушетия Юнус-Беком Евкуровым в Москве.Федор Емельяненко: Митрион - хороший боец с быстрыми руками и хорошей ударной техникойРоссийский тяжеловес Федор Емельяненко поделился мнением о своем будущем сопернике Мэтте Митрионе.Виталий Минаков: Сможет Емельяненко вернуться или нет – это все от него зависитРоссийский боец ММА Виталий Минаков рассказал о перспективах возвращения Александра Емельяненко.Нурмагомедов и Фергюсон провели дуэль взглядов (видео)Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и представитель США Тони Фергюсон провели первую дуэль взглядов перед поединок на турнире UFC 209, который состоится 4 марта 2017 года.Хабиб Нурмагомедов: Готовлюсь как никогда, нам предстоит сотворить историю (фото)Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов продолжает вести подготовку к бою с американцем Тони Фергюсоным.Харитонов готовится к февральскому поединку в Тайланде вместе с ПоветкинымРоссийский боец смешанного стиля Сергей Харитонов готовится к февральскому поединку в Тайланде вместе с боксером Александром Поветкиным.Александр Шлеменко: Может быть, мы с Эмеевым еще встретимсяРоссийский боец смешанного стиля Александр Шлеменко пожелал Рамазану Эмееву скорейшего выздоровления.Диего Брандао: У меня, наверное, в Дагестане больше знакомых, чем в АмерикеЭкс-боец UFC бразилец Диего Брандао (20 побед, 11 поражений) поделился своим мнением о предстоящем поединке против россиянина Мурада Мачаева на турнире Fight Nights, который состоится 28 января в Махачкале.
Главные новости
Футбол
Кокорин стал лучшим бомбардиром «Зенита» на сборе в Дубае
Футбол
Виталий Мутко: У Абрамовича есть интерес помочь развитию детско-юношеского футбола
Биатлон
Россия заняла третье место в мужской эстафете в Антерсельеве, победила Германия
Биатлон
Дальмайер лидирует в общем зачете Кубка мира после шестого этапа, Акимова - 10-я
Футбол
Виталий Мутко: Если при расследовании трансфера Молло будут выявлены манипуляции, бледный вид будет у всех
Футбол
Маринато Гилерме: Мечтаю стать чемпионом России с «Локомотивом»
Футбол
Дубль Льоренте принес «Суонси» победу над «Ливерпулем»
Хоккей
Восток победил Запад в мастер-шоу на Матче звезд КХЛ
Футбол
Дубль Юсупова помог «Зениту» разгромить «Чанчунь Ятай» в последнем матче сбора в ОАЭ
Футбол
ЦСКА: Загадочный Джафар выйдет с первых минут на матче с «Воленом»
все новости
UFC
UFC
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства