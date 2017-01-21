UFC подписал контракт с украинским тяжеловесом Дмитрием Побережцем
Промоутерская компания UFC подписала контракт с украинским тяжеловесом Дмитрием Побережцем.
В UFC уже выступают два спортсмена из Украины: Никита Крылов и Марина Мороз.
Когда Побережец проведет поединок и кто будет его соперником, пока неизвестно.
Добавим, что Дмитрий является призером чемпионатов мира и Европы по боевому самбо.
Он выступал в таких организациях, как М-1, Pro FC, и Cage Warriors.
За свою карьеру боец одержал 24 победы, потерпел пять поражений и один поединок сел вничью.
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