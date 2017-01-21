Нандин Хорхлер: Я все еще не осознала, что победила
Немецкая биатлонистка Надин Хорхлер поделилась впечатлениями
после масс-старта на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Напомним, что она
выиграла гонку.
«В этой гонке я не могла ничего потерять, могла только добыть. Я с удовольствием находилась на подиуме, но все еще не осознала это. Было невероятно стоять на подиуме между Лаурой (Дальмайер) и Габи (Коукаловой)», - цитирует Хорхлер официальный сайт IBU.
Отметим, что для Хорхлер это первая победа в карьере.
Антерсельва (Италия)
Кубок мира
6-й этап
Женщины
Масс-старт
1. Надин Хорхлер (Германия) –
36.11,5 (0)
2. Лаура Дальмайер (Германия) –
+3,1 (3)
3. Габриэла Коукалова (Чехия) –
+8,0 (2)…
16. Татьяна Акимова (Россия) –
+46,3 (3)
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