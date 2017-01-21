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Нандин Хорхлер: Я все еще не осознала, что победила

Источник:  IBUКомментарии

Немецкая биатлонистка Надин Хорхлер поделилась впечатлениями после масс-старта на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Напомним, что она выиграла гонку.

«В этой гонке я не могла ничего потерять, могла только добыть. Я с удовольствием находилась на подиуме, но все еще не осознала это. Было невероятно стоять на подиуме между Лаурой (Дальмайер) и Габи (Коукаловой)», - цитирует Хорхлер официальный сайт IBU.

Отметим, что для Хорхлер это первая победа в карьере.

Антерсельва (Италия)

Кубок мира

6-й этап

Женщины

Масс-старт

1. Надин Хорхлер (Германия) – 36.11,5 (0)

2. Лаура Дальмайер (Германия) – +3,1 (3)

3. Габриэла Коукалова (Чехия) – +8,0 (2)…

16. Татьяна Акимова (Россия) – +46,3 (3)


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