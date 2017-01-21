Дальмайер лидирует в общем зачете Кубка мира после шестого этапа, Акимова - 10-я
Немецкая биатлонистка
Лаура Дальмайер занимает первое место в общем зачете Кубка мира после шестого
этапа в Антерсельве.
В Италии 23-летняя Дальмайер заняла первое место в индивидуальной гонке и стала второй в масс-старте, что позволило ей опередить Габриэлу Коукалову из Чехии. Третье место занимает Кайса Макарайнен из Финляндии.
Лучшей из представителей России остается Татьяна Акимова. С 393 очками она идет на десятом месте.
Добавим, что в воскресенье женская программа этапа в Антерсельве завершится эстафетой.
Кубок мира
Общий зачет
1. Лаура Дальмайер
(Германия) – 669 очков
2. Габриэла Коукалова
(Чехия) – 652
3. Кайса Макарайнен
(Финляндия) – 637
4. Мари Дорен Абер
(Франция) – 600
5. Доротея Вирер
(Италия) – 466
6. Франциска
Хильдебранд (Германия) – 418
7. Жюстин Бреза
(Франция) – 406
8. Ева Пускарчикова
(Чехия) – 403
9. Анаис Шевалье
(Франция) – 393
10. Татьяна Акимова
(Россия) – 393