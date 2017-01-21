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Дальмайер лидирует в общем зачете Кубка мира после шестого этапа, Акимова - 10-я

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Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер занимает первое место в общем зачете Кубка мира после шестого этапа в Антерсельве.

В Италии 23-летняя Дальмайер заняла первое место в индивидуальной гонке и стала второй в масс-старте, что позволило ей опередить Габриэлу Коукалову из Чехии. Третье место занимает Кайса Макарайнен из Финляндии.

Лучшей из представителей России остается Татьяна Акимова. С 393 очками она идет на десятом месте.

Добавим, что в воскресенье женская программа этапа в Антерсельве завершится эстафетой.

Кубок мира

Общий зачет

1. Лаура Дальмайер (Германия) – 669 очков

2. Габриэла Коукалова (Чехия) – 652

3. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 637

4. Мари Дорен Абер (Франция) – 600

5. Доротея Вирер (Италия) – 466

6. Франциска Хильдебранд (Германия) – 418

7. Жюстин Бреза (Франция) – 406

8. Ева Пускарчикова (Чехия) – 403

9. Анаис Шевалье (Франция) – 393

10. Татьяна Акимова (Россия) – 393

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