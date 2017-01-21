Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина6:7, 2:6Брэйди
Футбол  Зенит4 : 0Чанчунь Ятай
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Теннис  Цибулкова2:6, 7:6, 3:6Макарова
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Гандбол  Россия- : -Словения
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Россия заняла третье место в мужской эстафете в Антерсельеве, победила Германия

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве (Италия) состоялась мужская эстафета. Победу одержала сборная Германии, а сборная России заняла третье место.

На финише лишь на одну десятую секунды Симон Шемпп опередил Эмиля Хегле Свендсена и принес сборной Германии победу. За немцев выступали Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер и Симон Шемпп. В составе сборной Норвегии участие принимали Ларс Хельге Биркеланд, Хенрик Л’Абе Лунд, Йоханнес Бе и Эмиль Хегле Свендсен.

За сборную России выступали Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Антон Бабиков. На последнем круге Антон оказался быстрее украинца Дмитрия Пидручного, с которым он шел наравне после последней стрельбы, и принес своей команде третье место.

Кубок мира по биатлону

Антерсельва (Италия)

6-й этап

Эстафета

Мужчины

1. Германия (Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемпп) 1.13.57,2 (0+7)

2. Норвегия (Ларс Хельге Биркеланд, Хенрик Л’Абе Лунд, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен) + 0,1 (0+9)

3. Россия (Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков) + 33,6 (0+9)

4. Украина (Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный) + 46,7 (0+5)

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лаура Дальмайер: Мы с Хорхлер живем в одной комнате в Антерсельве, теперь у нас две золотые медалиНемецкая биатлонистка Лаура Дальмайер поделилась впечатлениями после масс-старта на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Напомним, что она заняла второе место, уступив только своей соотечественнице Надин Хорхлер.Дальмайер лидирует в общем зачете Кубка мира после шестого этапа, Акимова - 10-яНемецкая биатлонистка Лаура Дальмайер занимает первое место в общем зачете Кубка мира после шестого этапа в Антерсельве.Нандин Хорхлер: Я все еще не осознала, что победилаНемецкая биатлонистка Надин Хорхлер поделилась впечатлениями после масс-старта на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Напомним, что она выиграла гонку.Татьяна Акимова: Мне надо еще очень много работать со стойкойРоссийская биатлонистка Татьяна Акимова прокомментировала свое выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Напомним, что она заняла 16-е место.Кубок мира. Антерсельва. Эстафета. Мужчины. ОнлайнВ субботу в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве пройдет эстафетная гонка у мужчин.Хорхлер победила в масс-старте в Антерсельве, Акимова – 16-яНемецкая биатлонистка Надин Хорхлер выиграла масс-старт на шестом этапе Кубка мира в Антерсельве.Кубок мира. Антерсельва. Масс-старт. Женщины. ОнлайнВ субботу в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве пройдет гонка с общего старта у женщин.Рикко Гросс: Домрачева обречена вернуться на высочайший уровеньСтарший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс пристально следит и за женскими соревнованиями.Рикко Гросс: Фуркад - машина, настоящий киборгСтарший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс рассказал об особенностях работы в нашей стране и дал оценку лидеру текущего сезона французу Мартену Фуркаду.«Наших даже на награждении поздравляют с неохотой, сквозь зубы»«Наших даже на награждении поздравляют с неохотой, сквозь зубы»Олимпийский чемпион Сергей Тарасов – о 6-м этапе Кубка мира и обстановке в биатлонном пелотоне.Тренер Гараничева: Евгений прибавляет и прибавляет и в функциональном плане выглядит все лучшеТренер российского биатлониста Евгения Гараничева Максим Кугаевский прокомментировал выступление своего подопечного на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Напомним, что Евгений занял 12-е местоМаксим Цветков: Промах допустил из-за того, что стало сводить ногиРоссийский биатлонист Максим Цветков поделился впечатлениями после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Напомним, что он занял седьмое место.Мартен Фуркад: Пропущу эстафету, чтобы выиграть масс-стартФранцузский биатлонист Мартен Фуркад поделился впечатлениями после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия), в которой он занял второе место. Также он сообщил, что пропустит эстафету, которая состоится завтра.Цветков, Гараничев, Малышко и Бабиков примут участие в эстафете в составе сборной РоссииЗавтра в Антерсельве (Италия) состоится мужская эстафета в рамках этапа Кубка мира по биатлону. Свой состав назвала сборная России.Гений места. Как Шипулин победил ФуркадаГений места. Как Шипулин победил ФуркадаНа своем любимом биатлонном стадионе – в итальянской Антерсельве – Антон Шипулин одержал победу в своей «любимой» гонке, в индивидуалке.Сергей Семенов: Последний выстрел, наверное, надо было отложитьУкраинский биатлонист Сергей Семенов прокомментировал результат индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Напомним, что он занял третье место.Антон Шипулин: Спасибо Фуркаду, что дал шанс выигратьАнтон Шипулин: Спасибо Фуркаду, что дал шанс выигратьРоссийский биатлонист, выигравший «индивидуалку» в Антхольце, прокомментировал свою победу.Дмитрий Васильев: Думаю, Бабиков, Елисеев попадут на ЧМ. А вот Малышко...Дмитрий Васильев: Думаю, Бабиков, Елисеев попадут на ЧМ. А вот Малышко...Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев – о мужской индивидуальной гонке на 6-м этапе Кубка мираАнтон Шипулин: Победа в индивидуалке для меня сюрпризРоссийский биатлонист, выигравший «индивидуалку» в Антхольце, прокомментировал свою победу.Антон Бабиков: В следующих гонках я буду сильнееРоссийский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Напомним, что он занял 39-е место.
Главные новости
Футбол
Кокорин стал лучшим бомбардиром «Зенита» на сборе в Дубае
Футбол
Виталий Мутко: У Абрамовича есть интерес помочь развитию детско-юношеского футбола
Биатлон
Россия заняла третье место в мужской эстафете в Антерсельеве, победила Германия
Биатлон
Дальмайер лидирует в общем зачете Кубка мира после шестого этапа, Акимова - 10-я
Футбол
Виталий Мутко: Если при расследовании трансфера Молло будут выявлены манипуляции, бледный вид будет у всех
Футбол
Маринато Гилерме: Мечтаю стать чемпионом России с «Локомотивом»
Футбол
Дубль Льоренте принес «Суонси» победу над «Ливерпулем»
Хоккей
Восток победил Запад в мастер-шоу на Матче звезд КХЛ
Футбол
Дубль Юсупова помог «Зениту» разгромить «Чанчунь Ятай» в последнем матче сбора в ОАЭ
Футбол
ЦСКА: Загадочный Джафар выйдет с первых минут на матче с «Воленом»
все новости
Норвегия
Норвегиякалендарьстатистика
Украина
Украинакалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Германия
Германиякалендарьстатистика
Антон Бабиков
Антон Бабиковвсе новости
Дмитрий Малышко
Дмитрий Малышковсе новости
Евгений Гараничев
Евгений Гараничеввсе новости
Максим Цветков
Максим Цветковвсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости