Россия заняла третье место в мужской эстафете в Антерсельеве, победила Германия

На этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве (Италия) состоялась мужская эстафета. Победу одержала сборная Германии, а сборная России заняла третье место.

На финише лишь на одну десятую секунды Симон Шемпп опередил Эмиля Хегле Свендсена и принес сборной Германии победу. За немцев выступали Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер и Симон Шемпп. В составе сборной Норвегии участие принимали Ларс Хельге Биркеланд, Хенрик Л’Абе Лунд, Йоханнес Бе и Эмиль Хегле Свендсен.

За сборную России выступали Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Антон Бабиков. На последнем круге Антон оказался быстрее украинца Дмитрия Пидручного, с которым он шел наравне после последней стрельбы, и принес своей команде третье место.

Кубок мира по биатлону

Антерсельва (Италия)

6-й этап

Эстафета

Мужчины

1. Германия (Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемпп) 1.13.57,2 (0+7)

2. Норвегия (Ларс Хельге Биркеланд, Хенрик Л’Абе Лунд, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен) + 0,1 (0+9)

3. Россия (Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков) + 33,6 (0+9)

4. Украина (Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный) + 46,7 (0+5)

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.



