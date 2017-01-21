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Виталий Мутко: У Абрамовича есть интерес помочь развитию детско-юношеского футбола

Источник:  ТАССКомментарии

Президент РФС Виталий Мутко подтвердил, что владелец «Челси» Роман Абрамович заинтересован в поддержке детско-юношеского футбола в России, в частности, юношеских сборных.

Ранее СМИ сообщили, что структуры Абрамовича могут оказать финансовую помощь четырем юношеским сборным России, в которых играют в футболисты 1999, 2000, 2001 и 2002-го годов рождения.

«Развитие детско-юношеского футбола - это проект. Есть сборные 14, 15, 16, 17-летних - здесь мы хотим разработать программу их поддержки. Сегодня важно, чтобы эти команды возглавляли самые лучшие тренеры, у них должна быть достойная зарплата; у каждой команды должны быть свои календарь, сборы, тренинги, туда должны попадать самые лучшие ребятишки нашего футбола. Интерес у Абрамовича действительно есть сюда прийти - как и у других коммерческих структур», - цитирует Мутко ТАСС.

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