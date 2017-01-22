Сборная дивизиона Харламова – сборная дивизиона Чернышева. Начало текстовой трансляции – 15:00 мск
В воскресенье в Уфе проходит Матч звезд Континентальной
хоккейной лиги.
Шоу впервые в истории КХЛ представляет из себя три матча –
два полуфинала и финал.
Впервые в мероприятии примут участие четыре команды, представляющие четыре
дивизиона лиги.
Согласно новому формату, команды проведут полуфинальные игры, победители
которых встретятся в финале. Все матчи будут играться в формате «четыре на
четыре» (дополнительное время в случае необходимости играется в формате «три на
три»), каждая игра будет состоять из двух периодов по десять минут.
Во втором полуфинале сыграют сборные дивизионов Харламова и Чернышева. Их матч начнется в 15:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Дивизион Харламова - Дивизион Чернышева
Место и дата
22 января 15:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция