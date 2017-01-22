Сборная дивизиона Харламова – сборная дивизиона Чернышева. Начало текстовой трансляции – 15:00 мск

В воскресенье в Уфе проходит Матч звезд Континентальной хоккейной лиги.

Шоу впервые в истории КХЛ представляет из себя три матча – два полуфинала и финал.

Впервые в мероприятии примут участие четыре команды, представляющие четыре дивизиона лиги.

Согласно новому формату, команды проведут полуфинальные игры, победители которых встретятся в финале. Все матчи будут играться в формате «четыре на четыре» (дополнительное время в случае необходимости играется в формате «три на три»), каждая игра будет состоять из двух периодов по десять минут.

Во втором полуфинале сыграют сборные дивизионов Харламова и Чернышева. Их матч начнется в 15:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.