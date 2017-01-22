Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Павлюченкова6:3, 6:3Кузнецова
Футбол  ЦСКА- : -Пяст
Биатлон  Эстафета. Женщины
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Хоккей  Дивизион Боброва- : -Дивизион Тарасова
Футбол  Локомотив- : -ЦСКА Сф
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сборная дивизиона Харламова – сборная дивизиона Чернышева. Начало текстовой трансляции – 15:00 мск

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В воскресенье в Уфе проходит Матч звезд Континентальной хоккейной лиги.

Шоу впервые в истории КХЛ представляет из себя три матча – два полуфинала и финал.

Впервые в мероприятии примут участие четыре команды, представляющие четыре дивизиона лиги.

Согласно новому формату, команды проведут полуфинальные игры, победители которых встретятся в финале. Все матчи будут играться в формате «четыре на четыре» (дополнительное время в случае необходимости играется в формате «три на три»), каждая игра будет состоять из двух периодов по десять минут.

Во втором полуфинале сыграют сборные дивизионов Харламова и Чернышева. Их матч начнется в 15:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Матч

Дивизион Харламова - Дивизион Чернышева

Место и дата

22 января 15:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сборная дивизиона Боброва – сборная дивизиона Тарасова. Начало текстовой трансляции – 14:00 мскВ воскресенье в Уфе проходит Матч звезд Континентальной хоккейной лиги.Павел Дацюк: Отменить конкурс буллитов в КХЛ – неплохой вариантФорвард СКА Павел Дацюк на «Матче звезд» КХЛ дал интервью обозревателю «Советского спорта». Он считает, что в НХЛ правильно решили отменить на аналогичном «Матче звезд» у себя конкурс буллитов, и что КХЛ неплохо перенять эту идею.Павел Дацюк: Хотел проявить себя в конкурсах, но как-то не получилосьФорвард СКА Павел Дацюк на «Матче звезд» КХЛ дал интервью обозревателю «Советского спорта». Он поделился впечатлениями после мастер-шоу.Павел Дацюк: СКА меня отпустил в Калифорнию… (видео)Павел Дацюк: СКА меня отпустил в Калифорнию… (видео)Форвард СКА Павел Дацюк на «Матче звезд» КХЛ дал интервью обозревателю «Советского спорта».Илья Ковальчук: Знарок – самый лучший тренер. Но увы, есть один нюанс (видео)Илья Ковальчук: Знарок – самый лучший тренер. Но увы, есть один нюанс (видео)Форвард СКА Илья Ковальчук на «Матче звезд» КХЛ дал интервью обозревателю «Советского спорта».Илья Ковальчук: В команде дивизиона Боброва только трое русских. Попрактикуем английский языкФорвард СКА Илья Ковальчук на «Матче звезд» КХЛ дал интервью обозревателю «Советского спорта». Он поделился ожиданиями от матча за команду дивизиона Боброва.Илья Ковальчук: Хорошо, что на «Матче звезд» теперь не проводят все в один деньФорвард СКА Илья Ковальчук на «Матче звезд» КХЛ дал интервью обозревателю «Советского спорта». Он сказал, что ему нравится атмосфера на этом мероприятии.Вячеслав Войнов: На СКА каждый соперник настраивается по-особенномуХоккеистам СКА непросто выступать в регулярном чемпионате КХЛ, потому что каждый соперник настраивается на них по-особому, отметил защитник питерцев Вячеслав Войнов.Восток победил Запад в мастер-шоу на Матче звезд КХЛВосточная конференция одержала победу над Западной конференцией (5:2) в мастер-шоу на Матче звезд КХЛ.Павел Дацюк: Отменить буллиты на Матче звезд – неплохой вариантФорвард СКА Павел Дацюк сравнил исполнение буллитов в официальных матчах и на мастер-шоу в рамках Матча звезд КХЛ.Рене Фазель: Может нам стоит организовать больше турниров, чтобы проводить их в России?Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о впечатлениях от пребывания в Уфе и возможности проведения в России крупных турниров.Кирилл Капризов: «Мастер-шоу»? Понравилась атмосфера, болельщики всегда поддерживали, заводили стадионНападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов поделился впечатлениями от «Мастер-шоу», победу в котором одержала команда Запада со счетом 5:2.Кирилл Капризов: Кто ж откажется сыграть с МозякинымКирилл Капризов: Кто ж откажется сыграть с МозякинымНападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов – о Матче звезд КХЛ, «Салавате Юлаеве», интересе е себе «Миннесота Уайлд».Борис Майоров: Раньше на Матче звезд жалел вратарей. Сейчас жду серьезной битвыБорис Майоров: Раньше на Матче звезд жалел вратарей. Сейчас жду серьезной битвыДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о новом формате Матча звезд КХЛ, который в воскресенье состоится в Уфе.Сергей Мозякин: А что, Яромир Ягр от рекордов тоже сходит с ума? (видео)Сергей Мозякин: А что, Яромир Ягр от рекордов тоже сходит с ума? (видео)Перед прессой на «Матче звезд» в Уфе выступили президент ИИХФ Рене Фазель, а также самый ценный игрок КХЛ Сергей Мозякин.Сергей Мозякин: Играем не за мои рекорды, а за Кубок ГагаринаНападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин рассказал, что главной задачей его команды является Кубок Гагарина.Дмитрий Чернышенко: Не исключаю, что будут изменения в численном составе КХЛПрезидент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал, что в следующем сезоне в численном составе лиги могут быть изменения.Игорь Захаркин: Играю в гольф в своем кабинете, чтобы о чем-то подумать (видео)Игорь Захаркин: Играю в гольф в своем кабинете, чтобы о чем-то подумать (видео)Обозреватель «Советского спорта» побывал в тренерской у наставника «Салавата Юлаева» Игоря Захаркина.Алтыбармакян выступит за дивизион Чернышева на матче звезд КХЛИгроки МХЛ, выбранные для участия в матче звезд КХЛ, узнали свои команды.Игорь Захаркин: Я сказал Сведбергу, чтобы он успокоился и расслабилсяГлавный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал игру шведского голкипера уфимской команды Никласа Сведберга.
Главные новости
Футбол
Поражение гандболистов, бронза биатлонистов и рекордсмен Руни. Главные новости утра
Биатлон
Четверо россиян выступят в масс-старте на Кубке мира в Антерсельве
Теннис
Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал Australian Open в парном разряде
Хоккей
«Вашингтон» в овертайме дожал «Даллас», Овечкин забросил одну шайбу
Хоккей
«Аризона» обыграла «Тампу-Бэй», Наместников, Нестеров и Бурмистров набрали по очку
Теннис
Павлюченкова обыграла Кузнецову и вышла в четвертьфинал Australian Open
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Каролину», Бобровский отразил 35 бросков
Футбол
Мутко проигнорировал просьбу Инфантино не баллотироваться на пост главы РФС
Футбол
«Шапекоэнсе» в своем первом матче после авиакатастрофы сыграл вничью с «Палмейрасом»
Гандбол
Дмитрий Торгованов: Словенцы выиграли? Ну и пусть идут... Дальше
все новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Матч звезд КХЛ
Матч звезд КХЛ