Лев Воронин: Травмы Горбка и Атьмана еще больше сплотили сборную России

Тренер сборной России по гандболу Лев Воронин рассказал, как команда готовится к матчу 1/8 финала чемпионата мира со Словенией.

– Перед всеми играми команда сконцентрирована, но сейчас все понимают, что права на ошибку у нас нет, – приводит слова Воронина официальный сайт Федерации гандбола России. – Мне кажется, после того, как травмы получили Сергей Горбок и Павел Атьман, которые уже не сыграют на чемпионате мира, ребята еще больше сплотились. На мой взгляд, атмосфера в команде стала еще крепче.

– Насколько сильна сейчас сборная Словении?

– Сборная Словении – молодая, но при этом очень боевая команда. Кроме матча с Испанией во всех остальных играх словенцы смотрелись достаточно убедительно.

– Вы уже понимаете, что нужно сделать, чтобы добиться положительного результата в субботу?

– Мы всегда говорим о том, что у нас в приоритете – игра в обороне. Защита и игра вратаря – очень важная составляющая.

Напомним, матч Словения – Россия пройдет 21 января в Париже. Начало – 22:45 (мск).