Лаура Дальмайер: Мы с Хорхлер живем в одной комнате в Антерсельве, теперь у нас две золотые медали
Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер поделилась впечатлениями
после масс-старта на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Напомним, что она
заняла второе место, уступив только своей соотечественнице Надин Хорхлер.
«Очень приятно быть на подиуме с партнером по команде. Думаю, это великолепный момент для Надин. Мы здесь живем в одной комнате, теперь у нас две золотые медали», - цитирует Дальмайер официальный сайт IBU.
Отметим, что для Хорхлер это первая победа в карьере.
Антерсельва (Италия)
Кубок мира
6-й этап
Женщины
Масс-старт
1. Надин Хорхлер (Германия) –
36.11,5 (0)
2. Лаура Дальмайер (Германия) –
+3,1 (3)
3. Габриэла Коукалова (Чехия) –
+8,0 (2)…
16. Татьяна Акимова (Россия) –
+46,3 (3)
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