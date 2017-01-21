Лаура Дальмайер: Мы с Хорхлер живем в одной комнате в Антерсельве, теперь у нас две золотые медали

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер поделилась впечатлениями после масс-старта на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Напомним, что она заняла второе место, уступив только своей соотечественнице Надин Хорхлер.

«Очень приятно быть на подиуме с партнером по команде. Думаю, это великолепный момент для Надин. Мы здесь живем в одной комнате, теперь у нас две золотые медали», - цитирует Дальмайер официальный сайт IBU.

Отметим, что для Хорхлер это первая победа в карьере.

Антерсельва (Италия)

Кубок мира

6-й этап

Женщины

Масс-старт

1. Надин Хорхлер (Германия) – 36.11,5 (0)

2. Лаура Дальмайер (Германия) – +3,1 (3)

3. Габриэла Коукалова (Чехия) – +8,0 (2)…

16. Татьяна Акимова (Россия) – +46,3 (3)



