48-летний Тарвер проведет бой против Вашингтона в андеркарде боя Уайлдер – Вавжик

Американский боксер, экс-чемпион мира в полутяжелом весе Антонио Тарвер (38-6-1, 22 КО) проведет первый бой с 2015 года. Его соперником станет другой американец Джеральд Вашингтон.

Как сообщает Ringopolska.pl, этот бой пройдет 25 февраля в Бирмингеме (США). Поединок Тарвер – Вашингтон пройдет в андеркарде главного боя вечера, в котором сразятся представители тяжелого веса поляк Анджей Вавжик и американец Деонтей Уайлдер.

Последний бой Тарвер провел в августе 2015 года против Стива Каннингема. Этот бой был признан завершившимся вничью.