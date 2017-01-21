Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина6:7, 2:6Брэйди
Футбол  Зенит4 : 0Чанчунь Ятай
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Теннис  Цибулкова2:6, 7:6, 3:6Макарова
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Гандбол  Россия- : -Словения
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

48-летний Тарвер проведет бой против Вашингтона в андеркарде боя Уайлдер – Вавжик

Комментарии

Американский боксер, экс-чемпион мира в полутяжелом весе Антонио Тарвер (38-6-1, 22 КО) проведет первый бой с 2015 года. Его соперником станет другой американец Джеральд Вашингтон.

Как сообщает Ringopolska.pl, этот бой пройдет 25 февраля в Бирмингеме (США). Поединок Тарвер – Вашингтон пройдет в андеркарде главного боя вечера, в котором сразятся представители тяжелого веса поляк Анджей Вавжик и американец Деонтей Уайлдер.

Последний бой Тарвер провел в августе 2015 года против Стива Каннингема. Этот бой был признан завершившимся вничью.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Деонтей Уайлдер: Поветкина уже второй раз ловят на допинге, это вредит спортуЧемпион WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер прокомментировал ситуацию с допинг-пробой Александра Поветкина.Ковалев занял четвертое место в рейтинге самых высокооплачиваемых боксеров по версии ForbesЖурнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых боксеров мира.Лебедев – Власов и другие бои, которые хотелось бы увидеть в 2017 годуЛебедев – Власов и другие бои, которые хотелось бы увидеть в 2017 годуСамые ожидаемые боксерские поединки 2017 года.Деонтей Уайлдер: Высмеивать моего соперника Вавжика – это просто глупостьЧемпион мира в тяжелом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер считает некорректными скептические высказывания болельщиков в адрес его будущего соперника поляка Анджея Вавжика.Деонтей Уайлдер: Хотелось бы, чтобы фанаты перестали критиковать боксеров, для выхода на ринг требуется очень многоеЧемпион мира по версии WBC в тяжелом весе американец Деонтей Уайлдер ответил на критикуПоветкин в январе даст показания в американском судеРоссийский тяжеловес Александр Поветкин в начале января будет опрошен в Нью-Йорке в рамках судебного процесса по иску к чемпиону мира по версии WBC Деонтею Уайлдеру.Деонтей Уайлдер: Хотел бы сразиться с победителем боя Кличко – ДжошуаЧемпион мира по версии WBC в тяжелом весе американец Деонтей Уайлдер рассказал о своим дальнейших планах.Александр Лебзяк: Поветкину по зубам любой чемпион. Какая разница кого бить?Александр Лебзяк: Поветкину по зубам любой чемпион. Какая разница кого бить?Олимпийский чемпион и бывший тренер сборной России Александр Лебзяк пожелал удачи Александру Поветкину в его непростом деле.Поветкин чист! Критиковавшие – извиняйтесьПоветкин чист! Критиковавшие – извиняйтесьОчередная допинг-проба российского тяжеловеса Александра Поветкина показала, что боксер не употреблял запрещенные препараты.Диллиан Уайт: У меня может быть бой против Бермейна СтивернаБританский боксер Диллиан Уайт заявил, что может провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном, который ранее должен был сразиться с россиянином Александром Поветкиным.Деонтей Уайлдер будет защищать пояс WBC в бою с Анджеем Вавжиком25 февраля 2017 года в Бирмингеме, штат Алабама должен состояться поединок между чемпионом мира WBC Деонтеем Уайлдером и поляком Анджеем Вавжиком.Уайлдер оскорбил Поветкина после обнародования информации о положительном допинг-тестеЧемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер эмоционально прокомментировал отмену поединка между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном.Пульс нащупан! Элитные тяжеловесы выходят из спячкиПульс нащупан! Элитные тяжеловесы выходят из спячки«Советский спорт» отмечает главные события и перестановки в тяжелом весе, произошедшие за последние недели.Андрей Рябинский: Будем судиться с представителями Уайлдера, это будет увлекательный квестГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о несостоявшемся поединке между чемпионом WBC в тяжелом весе американцем Деонтеем Уайлдером и претендентом из России Александром Поветкиным.Кинг-Конг жив! Ортис снова рвется к чемпионскому титулуКинг-Конг жив! Ортис снова рвется к чемпионскому титулуЛидер рейтинг-листа WBA, беглый кубинский тяжеловес Луис Ортис уверенно победил Малика Скотта в Монако.Луис Ортис: Я готов побить и Кличко, и Джошуа, и Уайлдера37-летний кубинский тяжеловес Луис Ортис по прозвищу Кинг Конг бросил вызов Владимиру Кличко, Энтони Джошуа и Деонтею Уайлдеру.Бой Поветкин - Стиверн состоится 17 декабря в Москве или ЕкатеринбургеГлава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский назвал предположительную дату и место проведения поединка Александр Поветкин - Бермейн Стиверн.Вавжик победил Сосновски техническим нокаутом на боксерском вечере в ГданьскеВ андеркарже боксерского вечера в Гданьске (Польша) прошел рейтинговый поединок двух польских боксеров тяжелого веса Альберта Сосновски и Анджея Вавжика. Победу в нем одержал Вавжик.Маурисио Сулейман: Решение по ситуации Уайлдер – Поветкин будет скороПрезидент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что решение по ситуации между россиянином Александром Поветкиным и американцем Деонтеем Уайлдером будет принято в ближайшее время.Деонтей Уайлдер перенес операцию, и его ждут еще двеЧемпиону мира по версии WBC в тяжелом весе 30-летнему американцу Деонтею Уайлдеру в прошлый вторник была сделана операция, чтобы устранить последствия перелома правой руки и ускорить заживление. Уайлдеру вставили в кисть несколько небольших штифтов.
Главные новости
Футбол
Кокорин стал лучшим бомбардиром «Зенита» на сборе в Дубае
Футбол
Виталий Мутко: У Абрамовича есть интерес помочь развитию детско-юношеского футбола
Биатлон
Россия заняла третье место в мужской эстафете в Антерсельеве, победила Германия
Биатлон
Дальмайер лидирует в общем зачете Кубка мира после шестого этапа, Акимова - 10-я
Футбол
Виталий Мутко: Если при расследовании трансфера Молло будут выявлены манипуляции, бледный вид будет у всех
Футбол
Маринато Гилерме: Мечтаю стать чемпионом России с «Локомотивом»
Футбол
Дубль Льоренте принес «Суонси» победу над «Ливерпулем»
Хоккей
Восток победил Запад в мастер-шоу на Матче звезд КХЛ
Футбол
Дубль Юсупова помог «Зениту» разгромить «Чанчунь Ятай» в последнем матче сбора в ОАЭ
Футбол
ЦСКА: Загадочный Джафар выйдет с первых минут на матче с «Воленом»
все новости
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдервсе новости
Анджей Вавжик
Анджей Вавжиквсе новости
Антонио Тарвер
Антонио Тарвервсе новости