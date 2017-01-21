Антон Бабиков: Чувствовал, что буду чуть сильнее на финише
Российский биатлонист Антон Бабиков поделился
впечатлениями после эстафеты на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Напомним,
что сборная России заняла третье место, а Антон выступал на последнем этапе.
«Удивился, что все так резко начали, догнали меня. Может, у них со старта лучше ехали лыжи. Потом, на втором круге уже подровнялись. Наверное, видели меня и задались целью сохранить интригу в борьбе за третье место.
Чувствовал, что буду чуть сильнее на финише, что у меня еще есть силы, атаковал на подъеме и сохранял скорость на финише, чтобы уже никто не мог контратаковать, — цитирует Бабикова «Матч ТВ».
Кубок мира
Антерсельва (Италия)
Эстафета
Мужчины
1.
Германия (Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемпп) 1.13.57,2
(0+7)
2.
Норвегия (Ларс Хельге Биркеланд, Хенрик Л’Абе Лунд, Йоханнес
Бе, Эмиль Хегле Свендсен) + 0,1 (0+9)
4. Украина (Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный) + 46,7 (0+5)