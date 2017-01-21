Президент «Оребурга»: Мне ничего неизвестно о переходе Глеба

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин опроверг информацию о том, что клуб ведет переговоры с полузащитником Александром Глебом.

«Мне ничего неизвестно о возможном переходе Александра Глеба в наш клуб. Мы не выходили на контакт с этим футболистом», – приводит «Р-Спорт» слова Столыпина.

В пятницу телеканал «Беларусь 5» сообщил, что «Оренбург» является одним из вариантов продолжения карьеры для 35-летнего полузащитника.

Напомним, летом 2016 года Глеб вернулся в БАТЭ из турецкого «Генчлербирлиги» и помог клубу в 11-й раз подряд выиграть чемпионат Белоруссии.

Добавим, что в 2012 году Глеб провел восемь матчей в премьер-лиге за «Крылья Советов».

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