День в истории. Братьям Комбаровым – 30 лет!
22 января свое 30-летие отмечает каждый из братьев-близнецов
Комбаровых – Кирилл и Дмитрий.
Долгое время (до 2014 года) братья выступали за одну команду
– сначала за юношеские и молодежные коллективы «Спартака», а потом – на профессиональном
уровне за столичное «Динамо». С 2010-го – оба брата вернулись в «Спартак».
Дмитрий продолжает выступать за красно-белых и привлекается
в сборную России. Кирилл, начиная с 2014 года, сменил несколько команд, поиграв
в «Торпедо», «Спартаке-2», «Томи» и «Арсенале».
Что касается наград, то в активе Кирилла и Дмитрия бронза
чемпионата России-2008 в составе «Динамо» и серебро сезона-2011/2012 в составе «Спартака».
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