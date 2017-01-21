«Хоффенхайм» обыграл «Аугсбург» и занимает третье место в бундеслиге
Матч 17-го тура чемпионата Германии между «Аугсбургом» и «Хоффенхаймом»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Хоффенхайма».
В составе победителей отличились Сандро Вагнер и Андрей Крамарич. «Хоффенхайм» набрал 31 очко и занимает третье место в чемпионате Германии. У «Аугсбурга» 18 очков и 13-е место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
17-й тур
Матч
Аугсбург - Хоффенхайм - 0:2 (0:0)
Голы
Вагнер 47 (0:1). Крамарич 64 (0:2).
Состав
Аугсбург: Хитц, Стафилидис (Бобадилья, 65), Макс, Гаувелёв, Хинтереггер, Верхаг, Шмид, Моравек (Алтынтоп, 74), Байер, Ку Чжа Чол (Кор, 46), Чжи Дон Вон
Хоффенхайм: Бауманн, Хюбнер, Зюле Н., Амири (Полански, 87), Демирбай (Шер, 74), Охс (Крамарич, 46), Руди, Фогт, Цубер, Вагнер, Ют
Предупреждения:
Стафилидис, 10; Ку Чжа Чол, 39; Кор, 50 - Демирбай, 15; Охс, 21; Зюле Н., 36; Шер, 90
Судья:
Маркус Шмидт (Германия)
Место и дата
21 января 17:30, Импульс Арена, Онлайн-трансляция