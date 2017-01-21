Андрей Сильнов: Авторы фильмов ARD перечисляют бездоказательные факты

Первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Сильнов высказался о том, чего ждет от нового фильма немецкого телеканала ARD о допинговых нарушениях в российском спорте.

«В предыдущих фильмах ARD было сказано много громких слов, но не содержалось никаких доказательств. От нового фильма также не стоит ждать никаких доказательств. Авторы этих фильмов просто перечисляют бездоказательные факты. Очевидно, что все подобные вещи можно просто выдумать.

Я не знаком с Дмитриевым, но считаю, что он не способен сказать что-то новое. По-моему, все уже было сказано до него», – приводит ТАСС слова Сильнова.

Напомним, журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что 22 января покажет новый фильм о допинге, героем которого станет российский легкоатлет Андрей Дмитриев.

В первом фильме Зеппельта, который вышел в эфире ARD в декабре 2014 года, о допинге в российской легкой атлетике рассказывали информатор WADA Юлия Степанова и ее муж Василий.

После показа фильма WADA создала независимую комиссию, по итогам расследования которой ВФЛА была исключена из Международной ассоциации легкоатлетических федераций.