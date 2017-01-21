«Шальке» вырвал победу в матче с «Ингольштадтом»
Матч 17-го тура чемпионата Германии между «Шальке» и «Ингольштадтом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0.
В концовке единственный мяч забил Гвидо Бургшталлер. Хозяева набрали 21 очко и занимают девятое место. У «Ингольштадта»
12 очков и 17-е место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
17-й тур
Матч
Шальке 04 - Ингольштадт - 1:0 (0:0)
Голы
Бургшталлер 90 (1:0).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Аого (Коноплянка, 85), Колашинац, Настасич, Хёведес, Налдо, Горецка, Шёпф, Гайс (Бургшталлер, 46), Майер (Авдижай, 67), Шупо-Мотинг
Ингольштадт: Хансен, Брегери, Зуттнер, Матип, Хадергьонай, Коэн, Гросс (Юнг, 75), Моралес, Роджер, Леки, Лескано (Ляйпертц, 90)
Предупреждения:
Настасич, 79 - нет
Судья:
Харм Осмерс (Германия)
Место и дата
21 января 17:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция
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