Гол Гомеса принес «Вольфсбургу» победу над «Гамбургом»
Матч 17-го тура чемпионата Германии между «Вольфсбургом» и «Гамбургом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Вольфсбурга».
Единственный гол в активе Марио Гомеса. «Вольфсбург» набрал 19 очков и занимает 12-е место. У «Гамбурга» 13 очков и 16-е место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
17-й тур
Матч
Вольфсбург - Гамбург - 1:0 (0:0)
Голы
Гомес 83 (1:0).
Состав
Вольфсбург: Бенальо, Родригес, Брума, Калигиури (Виейринья, 69), Гилавоги, Луис Густаво, Нтеп (Блащиковски, 89), Герхардт, Зегуйн, Гомес
Гамбург: Матения, Джуру, Сакаи, Дуглас, Острзолек (Грегорич, 84), Холтби, Экдаль, Костич, Мюллер, Вуд
Предупреждения:
Бенальо, 33; Луис Густаво, 85 - Экдаль, 28; Острзолек, 37
Удаления:
нет - Экдаль, 33
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
21 января 17:30, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция