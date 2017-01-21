Гол Гомеса принес «Вольфсбургу» победу над «Гамбургом»

Жена Тимощука: Анатолий говорил, что в России видит себя только в «Зените», а на деле вел переговоры с «Динамо» и «Анжи»

Жена бывшего полузащитника «Зенита» Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая сказала, что ее супруг ранее вел переговоры с «Динамо» и «Анжи».