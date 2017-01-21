Гол Руни спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в матче со «Сток Сити»

«Сток Сити» дома сыграл внчью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в 22-м туре чемпионата Англии.



На 19-й минуте мяч в свои ворота отправил полузащитник гостей Хуан Мата. Уже в компенсированное ко второму тайму время Уэйн Руни восстановил равенство.

Команда Жозе Моуринью с 41 очками осталась на шестом месте, ее сегодняшний соперник с 28 баллами - на девятой строчке.

В следующем туре «МЮ» 1 февраля примет «Халл Сити», а «Сток Сити» в тот же день сыграет дома с «Эвертоном».