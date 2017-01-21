Гол Руни спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в матче со «Сток Сити»
«Сток Сити» дома сыграл внчью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в 22-м туре чемпионата Англии.
На 19-й минуте мяч в свои ворота отправил полузащитник гостей Хуан Мата. Уже в компенсированное ко второму тайму время Уэйн Руни восстановил равенство.
Команда Жозе Моуринью с 41 очками осталась на шестом месте, ее сегодняшний соперник с 28 баллами - на девятой строчке.
В следующем туре «МЮ» 1 февраля примет «Халл Сити», а «Сток Сити» в тот же день сыграет дома с «Эвертоном».
Матч
Сток Сити - Манчестер Юнайтед - 1:1 (1:0)
Голы
Мата 19 (1:0 - автогол). Руни 90 (1:1).
Состав
Сток Сити: Грант, Джонсон, Мартинс Инди, Шоукросс, Питерс, Адам (Афеллай, 63), Шакири (Нгой, 73), Уилан, Аллен, Крауч, Арнаутович (Имбула, 88)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Джонс, Блинд, Феллайни (Рэшфорд, 56), Мхитарян (Лингард, 73), Погба, Эррера, Мата (Руни, 67), Валенсия, Ибрагимович
Предупреждения:
Арнаутович, 7; Грант, 59; Питерс, 62; Аллен, 90 - нет
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
21 января 18:00, Британия, Онлайн-трансляция