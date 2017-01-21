Дмитрий Малышко: Сегодня я доволен результатом команды
Российский биатлонист Дмитрий Малышко поделился впечатлениями
после эстафеты на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Напомним, что
сборная России заняла третье место.
«В
эстафете в Рупольдинге я не принимал участия, поэтому, конечно, доволен сегодня
результатами команды. У каждого из нас, наверное, есть ошибки, есть над чем
работать. Мы еще недостаточно сильны и можем сильно прибавлять», - цитирует
Малышко официальный сайт СБР.
Кубок мира
Антерсельва (Италия)
6-й этап
Эстафета
Мужчины
1.
Германия (Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемпп) 1.13.57,2
(0+7)
2.
Норвегия (Ларс Хельге Биркеланд, Хенрик Л’Абе Лунд, Йоханнес
Бе, Эмиль Хегле Свендсен) + 0,1 (0+9)
4. Украина (Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный) + 46,7 (0+5)