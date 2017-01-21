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«Кубань» победила «Лейпциг» в Кубке ЕГФ

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«Кубань» одержала победу над немецким «Лейпцигом» (32:24) в матче третьего тура группового этапа Кубка ЕГФ в Краснодаре.

Самым результативным игроком в составе российской команды стала олимпийская чемпионка Виктория Жилинскайте, забившая восемь голов.

«Кубань» набрала четыре очка и вышла на первое место. Однако матч третьего тура «Фехервар» (Венгрия) – «Брест» (Франция) пройдет в воскрсенье.

В четвертом туре 28 января «Лейпциг» и «Кубань» сыграют в Германии.

Краснодар

Кубок ЕГФ

Женщины

Групповой этап

Группа B

3-й тур

«Кубань» (Россия) – «Лейпциг» (Германия) – 32:24 (19:10)

«Кубань»: Калинина, Михайлюта; В. Жилинскайте (8), Савинова (5), Ускова (5), Копосова (4), Маренникова (3), Антонова (1), Даньшина (1), Дьяченко (1), Наливко (1), Рзаева (1), Судакова (1), Я. Жилинскайте (1), Гаряева, Королева.

Турнирное положение: 1. «Кубань» – 4 очка (3 игры). 2. «Брест» – 4 (2). 3. «Фехервар» – 2 (2). 4. «Лейпциг» – 0 (3).

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