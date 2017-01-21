«Кубань» победила «Лейпциг» в Кубке ЕГФ
«Кубань» одержала
победу над немецким «Лейпцигом» (32:24) в матче третьего тура группового этапа
Кубка ЕГФ в Краснодаре.
Самым результативным игроком в составе российской команды стала олимпийская чемпионка Виктория Жилинскайте, забившая восемь голов.
«Кубань» набрала четыре очка и вышла на первое место. Однако матч третьего тура «Фехервар» (Венгрия) – «Брест» (Франция) пройдет в воскрсенье.
В четвертом туре 28 января «Лейпциг» и «Кубань» сыграют в Германии.
Краснодар
Кубок ЕГФ
Женщины
Групповой этап
Группа B
3-й тур
«Кубань» (Россия) – «Лейпциг»
(Германия) – 32:24 (19:10)
«Кубань»: Калинина, Михайлюта; В. Жилинскайте (8), Савинова (5), Ускова (5), Копосова (4), Маренникова (3), Антонова (1), Даньшина (1), Дьяченко (1), Наливко (1), Рзаева (1), Судакова (1), Я. Жилинскайте (1), Гаряева, Королева.
Турнирное положение:
1. «Кубань» – 4 очка (3 игры). 2. «Брест» – 4 (2). 3. «Фехервар» – 2 (2). 4. «Лейпциг»
– 0 (3).