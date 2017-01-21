Дубль Кэрролла принес «Вест Хэму» победу над «Мидлсбро»
Матч 22-го тура чемпионата Англии между «Мидлсбро» и «Вест Хэмом»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Вест Хэма».
В составе победителей дубль сделал Энди Кэрролл. В концовке забил Джонатан Каллери. У «Боро» отличился Кристиан Стуани. «Вест Хэм» набрал 28 очков и занимает десятое место. У «Мидлсбро» 20 очков и 16-е место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
22-й тур
Матч
Мидлсбро - Вест Хэм - 1:3 (1:2)
Голы
Кэрролл 9 (0:1). Стуани 26 (1:1). Кэрролл 43 (1:2). Кальери 90 (1:3).
Состав
Мидлсбро: Вальдес, Френд, Гибсон, Эспиноза, Клейтон, де Рон, Чемберс, Форшоу (Жестед, 83), Стуани (Бэмфорд, 80), Траоре, Негредо
Вест Хэм: Рэндольф, Крессуэлл, Рид, Огбонна, Байрэм, Обьянг, Лансини, Антонио, Фегули (Коллинс, 83), Ноубл (Фернандес, 54), Кэрролл (Кальери, 67)
Предупреждения:
Гибсон, 80; Эспиноза, 83 - Лансини, 6
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
21 января 18:00, Риверсайд, Онлайн-трансляция