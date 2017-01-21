Руни стал лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед»
Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни спас свою команду от
поражения в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Сток Сити» - 1:1. Этот
мяч стал историческим для нападающего.
В компенсированное ко второму тайму время Руни сравнял счет
ударом со штрафного. Он забил 250-й гол в футболке «Манчестер
Юнайтед» и обогнал сэра Бобби Чарльтона, у которого 249 голов. Таким образом,
Руни стал лучшим бомбардиром в истории
клуба.
31-летний Уэйн Руни выступает за «МЮ» с 2004 года. Вместе с командой он пять раз становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок Англии и Лигу чемпионов.
Матч
Сток Сити - Манчестер Юнайтед - 1:1 (1:0)
Голы
Мата 19 (1:0 - автогол). Руни 90 (1:1).
Состав
Сток Сити: Грант, Джонсон, Мартинс Инди, Шоукросс, Питерс, Адам (Афеллай, 63), Шакири (Нгой, 73), Уилан, Аллен, Крауч, Арнаутович (Имбула, 88)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Джонс, Блинд, Феллайни (Рэшфорд, 56), Мхитарян (Лингард, 73), Погба, Эррера, Мата (Руни, 67), Валенсия, Ибрагимович
Предупреждения:
Арнаутович, 7; Грант, 59; Питерс, 62; Аллен, 90 - нет
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
21 января 18:00, Британия, Онлайн-трансляция