Руни стал лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни спас свою команду от поражения в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Сток Сити» - 1:1. Этот мяч стал историческим для нападающего.

В компенсированное ко второму тайму время Руни сравнял счет ударом со штрафного. Он забил 250-й гол в футболке «Манчестер Юнайтед» и обогнал сэра Бобби Чарльтона, у которого 249 голов. Таким образом, Руни стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

31-летний Уэйн Руни выступает за «МЮ» с 2004 года. Вместе с командой он пять раз становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок Англии и Лигу чемпионов.