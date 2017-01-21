Дубль Рамоса принес «Реалу» победу над «Малагой»
«Реал» дома взял верх над «Малагой» (2:1) в 19-м туре чемпионата Испании.
У хозяев поля отлчился Серхио Рамос (35-я и 43-я минуты), у гостей - Анор Хуанпи (63-я).
Мадридцы с 43 очками продолжают лидировать в таблице примеры, их сегодняшний соперник с 21 баллом - на 14-й строчке.
В следующем туре «Реал» 29 января примет «Реал Сосьедад», а «Малага» 27 января сыграет на выезде с «Осасуной».
Матч
Голы
Рамос 35 (1:0). Рамос 43 (2:0). Хуанпи 63 (2:1).
Состав
Реал: Навас, Варан, Марсело (Иско, 26), Рамос, Начо, Кроос, Модрич (Ковачич, 78), Васкес, Каземиро, Роналду, Бензема (Мората, 82)
Малага: Камени, Вильянуэва, Муньос, Росалес, Хуанпи, Кастро (Родригес, 67), Карлос (Демичелис, 73), Пеньяранда (Сантос, 79), Форналс, Камачо, Ресио
Предупреждения:
Каземиро, 37 - Карлос, 39; Камачо, 77; Сантос, 85
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
21 января 18:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция