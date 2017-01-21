«Лада» проиграла «Метцингену» в Кубке ЕГФ
«Лада» потерпела
поражение от «Метцингена» (26:27) в матче третьего тура группового этапа Кубка
ЕГФ в Тольятти.
Немецкая команда выиграла первый тайм с преимуществом в пять голов, в концовке игры «Лада» стала сокращать отставание, но одного гола до ничьей ей не хватило.
Самым результативным игроком в составе российской команды стала олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева, забившая десять голов.
«Лада» осталась на третьем месте в группе D. В четвертом туре «Метцинген» и Лада» сыграют в Тюбингене.
Тольятти
Кубок ЕГФ
Женщины
Групповой этап
Группа D
4-й тур
«Лада» (Россия) – «Метцинген»
(Германия) – 26:27 (11:16)
«Лада»: Цивка, Уткина; Дмитриева (10), Малашенко (4), Какмоля (3), Голец (2), Карпачева (2), Самохина (2), Санникова (2), Снопова (1), Барынина, Горшкова, Юрьева, Носикова, Портягина, Щербак.
Турнирное положение:
1. «Нюкебинг Фальстер» (Дания) – 4 очка (2 матча). 2. «Метцинген» – 4 (3). 3. «Лада»
– 2 (3). 4. «Глассверкет» (Норвегия) – 0 (2).