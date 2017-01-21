«Лада» проиграла «Метцингену» в Кубке ЕГФ

«Лада» потерпела поражение от «Метцингена» (26:27) в матче третьего тура группового этапа Кубка ЕГФ в Тольятти.

Немецкая команда выиграла первый тайм с преимуществом в пять голов, в концовке игры «Лада» стала сокращать отставание, но одного гола до ничьей ей не хватило.

Самым результативным игроком в составе российской команды стала олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева, забившая десять голов.

«Лада» осталась на третьем месте в группе D. В четвертом туре «Метцинген» и Лада» сыграют в Тюбингене.

Тольятти

Кубок ЕГФ

Женщины

Групповой этап

Группа D

4-й тур

«Лада» (Россия) – «Метцинген» (Германия) – 26:27 (11:16)

«Лада»: Цивка, Уткина; Дмитриева (10), Малашенко (4), Какмоля (3), Голец (2), Карпачева (2), Самохина (2), Санникова (2), Снопова (1), Барынина, Горшкова, Юрьева, Носикова, Портягина, Щербак.

Турнирное положение: 1. «Нюкебинг Фальстер» (Дания) – 4 очка (2 матча). 2. «Метцинген» – 4 (3). 3. «Лада» – 2 (3). 4. «Глассверкет» (Норвегия) – 0 (2).