«Эвертон» на выезде обыграл «Кристал Пэлас»
Матч 22-го тура чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Эвертоном»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Эвертона».
Единственный мяч на 87-й минуте забил Шеймус Коулмэн. «Эвертон»
набрал 36 очков и занимает седьмое место. У «Пэлас» 16 очков и 18-е место
Чемпионат Англии. Премьер-лига
22-й тур
Матч
Кристал Пэлас - Эвертон - 0:1 (0:0)
Голы
Коулмэн 87 (0:1).
Состав
Кристал Пэлас: Хеннесси, Делэйни, Уорд, Данн, Томкинс, Панчон, Кабай (Лэдли, 72), МакАртур, Реми (Ли Чун Юн, 61), Шлупп (Таунсенд, 88), Бентеке К.
Эвертон: Роблес, Бэйнс, Коулмэн, Мори, Уильямс, Холгейт, Дэвис, Миральяс (Лукман, 72), Бэрри (Шнайдерлин, 59), Баркли (Джагелка, 90), Лукаку
Предупреждения:
нет - Холгейт, 26
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
21 января 18:00, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция